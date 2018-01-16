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Göztepe, Poko'yu transfer etti

Göztepe, Karabükspor’dan Andre Biyogo Poko’yu kadrosuna dahil etti

16 Ocak 2018 Salı 20:11
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Göztepe, Poko'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kardemir Karabükspor’dan Andre Biyogo Poko’yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Poko ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da mücadele eden orta saha oyuncusu Poko, 43 lig maçında forma giydi.

Göztepe Kulübü, Poko transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Göztepe kalecisi Beto ile Poko'nun yer aldığı videoda Beto, kendisine penaltıdan gol atmanın zor olduğunu, Poko’nun bunu başaran nadir oyuncular arasında yer aldığını söyledi. Ancak artık aynı takımda oynayacakları için Poko'nun bunu yapamayacağını ifade eden Beto, transferi ilan etti.

AA

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Spor
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