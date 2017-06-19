Göztepe tedbirli davranacak

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe 'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya , geleceklerini düşünerek hareket edeceklerini, Süper Lig'e çıkınca gelirlerinin arttığını ancak masraflarının da çoğaldığını bildirdi.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, takıma uzun vadede yarar sağlayacak futbol cuları kadrolarına dahil etmek istediklerini belirtti. Transfer yapmanın aslında dünyanın en kolay işi olduğunu belirten Papatya, şunları kaydetti: "Fakat şu sıralar rakamlar uçuyor. Futbolcular ve menajerleri inanılmaz fiyatlarla kulüplerin karşısına geliyor. Biz geleceğimizi düşünerek hareket etmeliyiz. Süper Lig'e çıkınca gelirlerimiz arttı ancak masraflarımız da bir o kadar çoğaldı. Hesapsız davranamayız. Göztepe'nin geleceğini riske atmak istemiyoruz." Papatya, özellikle yabancı transferi konusunda takımların sıkıntılar yaşayabildiğini belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geçmişte bizim kulübümüz de sorunlarla karşılaştı. Futbolcuyu buraya getiriyoruz ancak daha sonra onunla yolları ayırmak sanıldığı kadar kolay olmuyor, kulüpler zarara giriyor. UEFA'nın getirdiği finansal fair play koşullarına hepimiz uymak zorundayız. Çünkü bizim gelecekte Avrupa kupalarına katılmak gibi hedefimiz var. Bu kural Barcelona için de geçerli bizim için de. Bu mantığı bugünden bellemeliyiz. Kriterleri yerine getiremeyen kulüpler ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Biz buna müsaade edemeyiz."

Taraftarların yıldız futbolcu transferi beklentisi içinde olabileceğini kaydeden Papatya, "Yıldız futbolcu kim istemez ki. Ancak kulübümüze gönül verenler olaya bizim penceremizden de bakmalı. Her transfer yüzde 100 olacak bir kaide de yok. Sezon boyunca scout ekibimiz çok çalıştı. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın da planları var. Birlikte koordineli şekilde hareket edip, kadromuzu kuracağız. Transferde geç kalmadık, zaten dönem yeni başladı. Herkes sabırlı olsun." ifadelerini kullandı. Papatya, transferde bir taban fiyat belirlemek pek mümkün olmayacağını belirterek, şunları söyledi: "Başkası 1 liralık bütçe belirlerken diğeri 3 liralık plan yapar. Burada futbolcu ve menajerlerin rakamları yükseltmesi sıkıntı doğurabiliyor. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın da 'Transfer kolay iş değil. Transferin ilk dönemleri kolay olmuyor. Fiyatlar oldukça yüksek. Bu standartların oturması ve bazı gerçeklerle yüzleşmek hem futbolcu hem de kulüp için zaman alıyor' ifadesine katılıyoruz. Kulüpler diyalog halinde olabilirse bu rakam oynamalarının önüne geçilebilir."