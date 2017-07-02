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Göztepe topbaşı yapıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14 yıl sonra tekrar mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, 2017-2018 sezonu için ilk çalışmasını yarın yapacak

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Göztepe topbaşı yapıyor
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük sağlayan ve adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, yeni sezon öncesinde ilk antrenmanına yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çıkacak. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yerine Tamer Tuna'yı getiren Göztepe, geçen sezonki kadrosundan kimlerle devam edeceğini henüz açıklamadı. Takıma yeni katılan herhangi bir oyuncuyu da paylaşmayan Göztepe, İzmir'deki çalışmaların ardından 14-28 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'dan Genoa ve Almanya'dan Saint Pauli'nin yanı sıra 2 takımla daha hazırlık maçı oynayacak.
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STSLGöztepeSezonAçılış
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