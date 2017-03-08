"Göztepe'ye haksızlık olur"

Göztepe Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, TFF 1. Lig'de 25. haftada deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor karşılaşmasına taraftarların alınmaması yönündeki kararın kulübe iletildiği belirtildi.



Başkan vekili Talat Papatya'nın, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'la telefonla görüştüğü, yurt dışında bulunan Ünal'ın Türkiye'ye döndüğü zaman konuyla ilgileneceğini belirttiği kaydedildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Valisi Azmi Çelik'le yapılan görüşmelerde yasağın kalkması adına olumlu sonuçlar alınacağı izlenimine varıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada iki takım taraftarları stat önünde hiçbir problem yaşamamış ve maç esnasında da takımlarını destekleyerek sporseverlerin takdirini kazanmışlardır. Alınmış olan bu kararın Türkiye'nin en önemli camialarından olan Göztepe ve Eskişehirspor taraftarlarına haksızlık olacağı kanaatini taşımaktayız. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğu mesajlarının verildiği ve Süper Lig'deki deplasman yasaklarının kalktığı bu olumlu ortamda kararın değişeceğine olan inancımız tamdır."