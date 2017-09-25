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Göztepe'yi Jahovic sırtlıyor

Sivasspor maçında hat-trick yapan Jahovic, kariyerinde 7. kez bir maçta 3 gol birden attı. Süper Lig tarihinde Göztepe'de yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumuna yükselen Jahovic, kariyerinde 100 gol barajını da geçti

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:27
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Göztepe'yi Jahovic sırtlıyor

Süper Lig'de 6. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında 3 gol atan Adis Jahovic kariyerinde 7. kez hat-trick yaptı.

Haftayı 3-2'lik Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle kapatan Göztepe'de Adis Jahovic, kendi kalesine attığı golden sonra 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol bularak, bu sezon 6. golüne imza attı. Jahovic, ligde yedişer golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'dan sonra en golcü isim konumunda bulunuyor. Geçen sezondan beri mücadele ettiği Göztepe'de attığı gollerle takımını büyük destek olan ve taraftarların çok sevdiği Jahovic, kariyerinde 7. kez bir maçta 3 gol birden attı. Makedon golcü daha önce İsviçre'de Will 1900 formasıyla 3, Rusya'da Krylya Sovetov ile 2 ve Hırvatistan'da Rijeka formasıyla 1 kez hat-trick yapmıştı.

En golcü yabancı oyuncu

Göztepe formasıyla Süper Lig'de 6. golüne imza atan Jahovic, daha önce 4 golü bulunan Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele'yi geçerek sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı ekibin bu yabancıları oyuncuları dışında Nielsen'in 3, Peter Kabat ile Oscar Scarione'nin 2, Andre Castro, Nabil Ghilas, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya ve Rachid Djebaili'nin birer golü bulunuyor. Kulüp takımlarında daha önce 99 golü bulunan Jahovic, dünkü maçta 100 barajını geçti. 

6 haftada 13 puan

Süper Lig'de 14 sezon sonra tekrar mücadele etmeye başlayan Göztepe, ilk 6 haftada üst üste olmak üzere 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, haftayı 13 puan ve averajla 3. sırada tamamladı. Sezona 2-2'lik Fenerbahçe beraberliği ile başladıktan sonra Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, daha sonra sırasıyla Trabzonspor (3-2), Osmanlıspor (2-0), Gençlerbirliği (3-2) ve son olarak Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi. Bu sezon altı maçın beşinde gol atan, sadece birinde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 4 galibiyetin 3'ünü 3-2'lik skorla elde etti.

4 maçlık galibiyet serisi

Ligde art arda 4 galibiyet alan Göztepe, son olarak 2013-2014'te 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin son 7 haftasında puan kaybetmemişti. İzmir temsilcisi Süper Lig'de daha önce mücadele ettiği 25 sezonda ise iki kez 4, iki defa da 5 maçlık galibiyet serileri yakalamıştı. 1964-165 ve 1970-1971'de dörder hafta rakiplerini mağlup eden Göztepe, 1965-1966 ve 1966-1967'de ise üst üste 5 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adis JahovicFutbolGölGöztepeSüper Lig
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