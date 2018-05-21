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"Göztepe'yi tekrar Türkiye hatırladı"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Bu sene Göztepe'yi tekrar Türkiye hatırladı. Türkiye'nin en önemli camialarından biriyiz, bundan zaten kimsenin şüphesi yoktu" şeklinde konuştu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:08
"Göztepe'yi tekrar Türkiye hatırladı"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, tüm Türkiye'nin bu sene Göztepe'yi tekrar hatırladığını belirtti.

Sepil, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de beklentilerinin üzerinde başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Sezon başında bir çok takıma göre transfere geç başladıklarını dile getiren Sepil, şunları kaydetti: "Başarılı bir yıl oldu. Bu sene Göztepe'yi tekrar Türkiye hatırladı. Türkiye'nin en önemli camialarından biriyiz, bundan zaten kimsenin şüphesi yoktu. Türkiye'de bütün spor kulüplerine örnek olacak efsane bir tribün oluşturduk. Öyle bir seyirci topluluğuna oynadık. Bütün maçlarımız kapalı gişe olarak oynandı. Herhalde bunu mevcut kulüpler içinde başarabilen tek kulüp biziz."

AA

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:56
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSezonMehmet SepilGöztepeFutbolDeğerlendirme
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