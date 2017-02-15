Gözü unvanda

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla yapacağı karşılaşmada Ricardo Quaresma, unvan için gol arayacak.

Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla en golcü oyuncu sıralamasında 11 golle 3'üncü durumda bulunan Quaresma, İsrail ekibine karşı atacağı gollerle sıralamada yükselmeye çalışacak. Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü futbolcusu sıralamasında 14 golle zirvede bulunan Oktay Derelioğlu'nu, 12 golle Bobo takip ediyor.

Bu sezon 3 gol attı

Quaresma, bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş'a 3 gol kazandırdı. Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile sahasında yaptığı karşılaşmada serbest vuruştan fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, İstanbul'daki Napoli ve Benfica karşılaşmalarında da penaltılardan birer gol kaydetti.

İsrail takımlarına 2 golü var

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın İsrail ekipleriyle daha önce yaptığı maçlarda gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer alırken, deplasmandaki mücadelede Quaresma fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. İbrahim Toraman'ın da bir gol bulduğu maçı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Cenk Tosun ve Aboubakar da gol arayacak

Beşiktaş'ta bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle dikkati çeken Cenk Tosun ile Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Hapoel Beer-Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki gol sayısını artırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 4 golü bulunan Cenk, bu sezon sadece Vodafone Arena'da oynanan ve 3-3 biten Benfica maçında gol attı. Aboubakar ise bu sezon Napoli ile deplasmanda oynanan karşılaşmada fileleri iki kez havalandırdı. Kamerunlu oyuncu, İstanbul'daki Benfica mücadelesinde de bir kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takımda Anderson Talisca ve Adriano Correia da Avrupa kupalarında birer kez gol attı.