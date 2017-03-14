Grev sonuç verdi

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) geçtiğimiz haftalarda bazı futbolcuların kendilerine fiziksel müdahalede bulunması sebebiyle greve giden hakemler, verdikleri mücadeleyi kazandı.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde oynanan maçlarda hakemlere saldıran Tolucalı Enrique Triverio ve Club America'dan Pablo Aguilar'ın birer yıl futboldan men edildikleri bildirildi. Federasyon, daha önce hakemlere fiziksel müdahalede bulunan Triverio'ya 8 ve Aguilar'a 10 maç oynamama cezası vermiş, bunun üzerine verilen cezaları yeterli bulmayan hakemler de 10 gün maçlara çıkmama kararı almıştı. Futbolculara verilen birer yıllık cezaların açıklanmasından sonra hakemler, grevi bitirdi.