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Griezmann'dan United açıklaması

Griezmann'ın yılan hikayesine dönen transferi son dönemde çıkan dedikoduları asılsız diyerek reddetmesiyle bir kez daha karıştı

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Griezmann'dan United açıklaması
Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, Manchester United'la anlaştığı iddialarını reddetti. Geleceğiyle ilgili son kararı henüz vermediğini söyleyen Fransız golcü takımına bağlılığını vurguladı. Hakkındaki dedikoduların da asılsız olduğunu iddia eden yıldız isim temsilcileriyle görüşmeden geleceğiyle ilgili bir hüküm vermeyeceğini de açıkladı. Cuma akşamı geç saatlerde Twitter'dan iddialara yanıt veren Griezmann şu ifadeleri kullandı: "Dedikodular asılsız, ben hala Atletico Madrid'liyim. Kaderim sportif danışmanlarımla görüşmemin ardından belli olacak. Griezmann'ın Old Trafford'a gideceği dedikoduları geçen hafta iyice şiddetlenmişti. 26 yaşındaki oyuncu önce United'a gitme ihtimalini "10'da altı" diyerek sayıya dökmüş, Jose Mourinho'nun ekibinin Avrupa Ligi'ni alıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmasıyla bu ihtimalin daha da yükseldiği iddia edilmişti. Griezmann otobiyografisinin tanıtımında Atletico'dan kupalar kazanma şansını artırmak için ayrılabileceğinin ipuçlarını vermişti. Fransız forvetin kontratında 100 milyon avro sözleşme fesih bedeli bulunuyor ama Atletico yönetimi hiçbir takımın bu miktarı ödemesini beklemiyor. Griezmann geçen 2016/17 sezonunda Atletico formasıyla tüm kulvarlarda 53 maçta 26 gol attı.
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Atletico MadridGriezmannManU
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