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Grozav Bursa ile imzalayacak

Bursaspor'da prensip anlaşmasına varılan Rumen oyuncu Grozav, resmi sözleşmeyi imzalayacak

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:23
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Grozav Bursa ile imzalayacak

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da ara transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına varılan Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile sözleşme imzalanacak.

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, yaptığı açıklamada, takımı güçlendirmek adına ara transferde ilk olarak Senegalli forvet Moussa Sow'u kadrolarına dahil ettiklerini hatırlattı. Transfer çalışmaları kapsamında ikinci olarak Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Parlakay, "Grozav, Bursa'ya geldi. Görüşmelerimizi yaptık ve aramızda anlaşmayı tamamladık. Grozav resmi işlemlerini tamamladıktan sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeye imza atacak." diye konuştu.

Parlakay, Grozav'ı teknik direktör Paul Le Guen'in izleyip beğendiğini, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da bu oyuncu hakkında kendisine olumlu referans verdiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
Transfer çalışmalarıGheorghe GrozavFutbolBursaspor
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