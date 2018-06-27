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Grup maçları tamamlanıyor

Dünya Kupası'nda yarın oynanacak 4 karşılaşmayla grup maçları tamamlanacak

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:24
Grup maçları tamamlanıyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynanacak 4 karşılaşmayla grup maçları tamamlanacak.

G ve H gruplarında yarın oynanacak müsabakalar sonunda son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli olacak. H Grubu'nda saat 17.00'de Japonya-Polonya ve Senegal-Kolombiya karşılaşmaları oynanacak. Volgograd Arena'da yapılacak Japonya-Polonya maçı, TRT 1'den yayınlanacak. Samara Arena'da oynanacak Senegal-Kolombiya mücadelesi ise TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Grupta son maçlar öncesi Japonya ve Senegal'in 4'er puanı bulunuyor. Üçüncü sıradaki Kolombiya ise 3 puana sahip. Yaptığı iki maçta da puan alamayan Polonya, Japonya müsabakasıyla organizasyona veda edecek.

G Grubu'nda İngiltere ile Belçika, Kaliningrad Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer mücadelede ise Saransk'taki Mordovia Arena'da Panama ile Tunus karşılaşacak. İki maçın da başlama saati 21.00. İngiltere-Belçika müsabakası TRT 1, Panama-Tunus karşılaşması ise TRT Spor'dan yayınlanacak.

Son maçlar öncesinde 6'şar puana sahip İngiltere ve Belçika, gruptan çıkmayı garantiledi. İki ekip, grup liderliği için mücadele edecek. Prestij maçına çıkacak Panama ile Tunus'un ise puanı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolKolombiyaPolonyaSenegalSpor
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