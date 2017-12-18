Grupların en iyi golü Cenk'ten

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un yaklaşık 25 metreden attığı gol, oyların yüzde 44'ünü alarak grup aşamasının en iyisi ödülüne layık görüldü.

Real Madridli futbolcu Gareth Bale'in Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ettikleri maçta attığı gol, yüzde 14 oyla ikinci oldu. Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın Roma'yı 2-0 yendikleri mücadelede rakip ağlara gönderdiği gol ise yüzde 13 oyla üçüncü sırayı aldı. Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kalınan maçta attığı gol de UEFA'nın düzenlediği ankette yılın en iyisi ödülünü kazanmıştı.