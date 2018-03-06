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"G.Saray'a dönmek istemedim"

Sezon başında Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma, devre arasında sarı-kırmızılılardan teklif aldığını açıkladı

06 Mart 2018 Salı 16:39
"G.Saray'a dönmek istemedim"

Bild' e açıklamalarda bulunan Bruma, "Devre arasında Galatasaray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Leipzig'de kalmak istedim" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki hava şartları hakkında da konuşan Bruma, "İstanbul'dan kar ve soğuğu zaten biliyordum. Geçen yıl kar yağmıştı ancak burada aşırı bir soğuk var. Antrenman sırasında bazen üç kat giyinmek zorunda kalıyorum" dedi.

Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiğini belirten Portekizli oyuncu, "Dünya Kupası her futbolcunun rüyasıdır. Ancak bunun için öncelikle kendi takımımda düzenli olarak oynamaya odaklanmalıyım. Burada kendimi çok rahat hissediyorum" şeklinde konuştu.

Sezon başında Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma, çıktığı 29 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayBrumaLeipzig
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