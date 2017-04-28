"G.Saray'a golümle tarihe geçtim"

Ülkesinin önemli spor gazetelerinden "Globo Esporte"ye röportaj veren De Souza, geçen hafta Galatasaray'a uzatma dakikalarında attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0 galip geldiği derbi maçı değerlendirdi.



Takımına 3 puanı getiren golü atmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray'a gol attığım için kulüp tarihine girdiğimi sanıyorum. O anda hissettiklerimi tarif edecek hiçbir kelime, hiçbir şey yok. Çok mutluyum. Adımı bu kulübün tarihinde yaşatmak istiyorum. Buraya ilk geldiğimde, 'Alex'in Türkiye'de yaptıklarının üçte birini yapsam çok mutlu olurum' demiştim. Bu yolda ilerliyorum ve yavaş yavaş kulübün içinde yerimi alıyorum. Bir gün, bu üçte bire ulaşacağımı umuyorum." diye konuştu.

"Türk takımları başarılı olacak"

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Türk futbol unun en temel direkleri olduğunu hatırlatan Josef de Souza , "Türk takımlarının Avrupa Ligi'nde yarı finaller ve kupa için mücadele edeceği günlerin tekrar çok yakın olduğunu düşünüyorum. Takımlar ve mantalite değişiyor. Türkiye'nin altyapısı değişiyor. Türkiye'de lig şampiyonluğu için mücadele eden takımların kısa sürede Şampiyonlar Ligi'nde daha üst yerlere geleceklerinden eminim." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanması gerektiğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp kupa kazanmazsa olmaz. Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'e karşı ikinci maçı kazanarak finale kalmak zorundayız. Bize çok yardım eden ve destekleyen taraftarımızı sevindirmek için bu maçı almalıyız. Geçen sezon bu kupayı finalde kaybettik ama şimdi bir kez daha final oynama ve bu kez kazanma fırsatımız var. Türkiye'deki yerimi sağlamlaştırmak için benim de bu kupaya ihtiyacım var. Her kupanın kendine göre bir önemi var ve hepsi de kulüp tarihinin birer parçası." şeklinde konuştu.





"Brezilya Milli Takımı'na seçilmek istiyorum"

Kariyerinde 3 maça çıktığı Brezilya Milli Takımı'na yeniden çağrılmayı umduğunu dile getiren De Souza, "Takımımda görevimi çok iyi bir şekilde yapmaya devam ediyorum ve milli takıma çağrılırsam, seve seve giderim. Çünkü bu formayı taşımak hepimiz için çok büyük bir onur. Çok fazla rekabet olduğunu biliyorum. Teknik direktör Tite, milli takımın başında büyük işler yapıyor. 2018'de bazı değişiklikler yapacağını sanıyorum. Burada bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

De Souza, hayatına son veren Gaziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral hakkında görüş belirterek meslektaşını kaybetmekten olumsuz yönde çok etkilendiğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

"Türkiye'de yaşamaktan çok mutluyum"

Türkiye'de Brezilya'daki gibi asayiş problemlerinin bulunmadığına dikkati çeken 28 yaşındaki oyuncu, "Brezilya'da yaşama fırsatı bulamadığım güzel günleri Türkiye'de yaşadım. Brezilya'daki hırsızlık, güvenlik gibi gündelik sorunlar burada yok. Halk burada çok normal yaşıyor. Siyasi ortam da aynı. İstanbul'da çok rahat ve iyi yaşıyorum. Umarım bir gün Brezilya'da, çocuklarımı büyüttüğüm Türkiye'deki gibi rahat yaşayabilirim." değerlendirmesini yaptı.