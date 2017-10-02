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"G.Saray'a ilk yenilgisini tattırmak istiyoruz"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Galatasaray'a ligdeki ilk yenilgilerini tattırmak istediklerini söyledi

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:47
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"G.Saray'a ilk yenilgisini tattırmak istiyoruz"

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini belirterek, "Galatasaray'a ligdeki ilk yenilgisini tattırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları Vitoria Guimaraes maçından sonra dinlenme fırsatı bulamadan Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına gittiklerini belirtti. Malatya deplasmanında galibiyet hedefledikelerini vurgulayan Baydar, şöyle devam etti: "Kulüp olarak Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız müsabakanın saatinin ileri bir tarihe alınması konusunda yaptığımız başvurulara olumlu cevap verilmemiştir. Buna rağmen takımımız rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koymuş, karşılaşmanın genelinde oyunu kontrol eden, pozisyonlara giren ve neredeyse hiç pozisyon vermeyen taraf olmuştur."

Hakem kararlarına tepki

Yeni Malatyaspor maçında hakem kararlarının sonuca direkt etki ettiğini iddia eden Baydar, şunları kaydetti: "Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcunun Friday Eze'ye oyun durduktan sonra yapmış olduğu hareket sarı kart olarak değerlendirilmiş, peşi sıra aynı futbolcunun ceza sahası içinde Fofana'yı düşürmesi hem penaltı hem ikinci sarı kartı gerektirirken, maalesef karşılaşma devam etmiştir. Skorun 2-0, rakibin 10 kişi kalacağı düşünüldüğünde deplasmandan üç puan ile ayrılmamız kazanma alışkanlığımızı ve galibiyet serimizi devam ettirme adına son derece önemli olacaktı. Ancak bu ve benzer pozisyonlarda yapılan hatalar Malatya'dan bir puan ile dönmemize neden olmuştur. Her şeye rağmen oyunun hakimiyetini elinde tutan takım olmanın ve skoru değiştirecek nitelikte pozisyonlara girebilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Baydar, önlerinde son derece önemli bir sürecin bulunduğuna dikkati çekerek, "Galatasaray, Salzburg, Kayserispor ve evimizde oynayacağımız Osmanlıspor maçından istediğimiz skorla ayrılmayı düşünüyoruz. Öncelikle milli takım arasını iyi değerlendirip Galatasaray'a ligdeki ilk yenilgisini tattırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Çamdalı takımla çalışmalara başladı

Bir süreden beri takımla birlikte çalışmayan Ali Çamdalı'nın yeniden antrenmanlara başladığını da duyuran Baydar, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Düne takılıp kalmanın anlamı yok. Kaptanımız Ali Çamdalı bizimle birliktedir. Geçmişte olduğu gibi elinden gelen bütün gayreti gösterip, takımımıza katkı sağlamaya devam edecektir. Bu kararın camiamız için hayırlı olacağı inancını taşıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporGalatasarayKonyaspor Kulüp Başkan Yardımısı Ahmet BaydarSüper Lig
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