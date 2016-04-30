"G.Saray avantadan şampiyon oldu"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, divan kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Voleybolda Galatasaray Daikin'in şampiyonluk için çekiştikleri VakıfBank'tan 2 set almasını değerlendiren Uslu, "Gazeteci şunu yazması lazım; 'Galatasaray sayesinde Fenerbahçe şampiyon olacak'. Gazeteci bu. Halbuki Galatasaray zoru başarmasa, 3-2 yapmasaydı, Fenerbahçe için şampiyonluk bitmişti, şansı yoktu. VakıfBank şampiyon oluyordu. Bugün yenersek VakıfBank'ı 3-0 ya da 3-1 şampiyon olacağız. Gazeteci bunu büyütür. Biz şampiyon olursak ne olacak. Manşeti verdin. 'Galatasaray şampiyon yaptı' diyeceksiniz. Demeniz lazım" dedi.





TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayları da değerlendiren Uslu, "Emniyet müdürü ve vali var mıydı orada? Bir kulüp başkanı 'hakemi tut orada' diyor ve hakem 3 saat tutuluyor. Polis istese 1-2 dakikada alır oradan. Bizim locamıza gelip gaz sıkmasını biliyorlar. Bunlar hassas konular diye susuyoruz. Kurşunu yedik, gazı yedik. Hep biz. Devlet var değil mi? Kurallar olması lazım. Ben size söyleyeyim; Eğer o kurşun olayında diğer tarafa gelse çocukların yüzde 90'ı telef olmuştu. Orası çok rüzgarlı feci bir yer. Kaza olsa gazetecilerin çoğu telef olurdu o konvoyda. Vali Bey, Emniyet Müdürüne bu kurşundur demeye çalışırken, oranın rüzgarından hasta oldum. Aynı sayın Vali 2 saat sonra havaalanında 'bu taş mı kurşun mu belli değil' diyor" diye konuştu.





"GALATASARAY 3 SENE AVANTADAN ŞAMPİYON OLDU"

Fenerbahçe olarak mağdur olduklarını hatırlatan Uslu, "Orada kimin suçu var olayda. NBA'de 30-40 sene önceki maçları var. Hani medeni NBA. Bütün polisler elinde copla dolaşıyordu. Kuralları koydular, bitti. Küme düşürürüm diyecek, bir daha vukuat yaparsan bitti. Kural koyacaksın. Belki vardır da yönetmelikte. Hadi yapabiliyorsa yapsın. Ben ayrıldım bir ara 3 sene. 15 senedir yöneticilik yapıyorum. Son 3 senedir tahrik etmemek için ne Galatasaray ne de Trabzonspor maçına başkanla gitmiyoruz. Bir de gitsek, tahrik olsalar ne olacak. Bizim yapabileceğimiz ne var Fenerbahçe olarak? Mağdur olmuşuz. 3 Temmuz'u yaşamışız. Elimizdeki silahları, kaleleri almışlar. Bütün oyuncularımızı satmışız. 3 sene avantadan şampiyon oldular mı? Yani onlar oldu. Beşiktaş da olabilirdi. Kafaya kullansalardı olsaydı. Para değeri olarak ne kadar? 80 milyon Euro. 3'te 1'ini alsak yaklaşık 30 milyon Euro eder. Bir de oyuncularımız sattık. Transferlerde hızlı davrandığımız için hatalar yapmışız. Bütün bu sıkıntıları çekmişiz. Daha biz ne çekelim. Onun için de şampiyon olmamız lazım" şeklinde konuştu.

"YAZIK DEĞİL Mİ FENERBAHÇE'NİN PARASINA"

Mahmut Uslu, Milli Eğitim Bakanlığı ile aralarında yaşanan Kenan Evren Lisesi arazisine ilişkin ise, "250 milyon borç var. Bu yalnız yaptığımız okullardan geliyor. Yerine getirilmediği için cevap verilmiş. Yazık değil mi Fenerbahçe'nin parasına. Biz boşuna mı yaptık okulları. Dava açtık. Şahıslara da açacağız. Biz diyoruz ki, 'Kiracının yerine biz bu yerleri yapalım, sen de bunu ver'. Anlaşma da Türkiye tarihinde hiçbir devlet arazisinin olmayan brüt yüzde 25. Oteller bugün yüzde 1-2'yle veriliyor. Biz yüzde 25'e imza attık. Hepsinin esprisi var. Birleştireceğiz. İnşallah da birleşir. Ümidimiz var" ifadelerini kullandı.