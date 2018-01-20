G.Saray, Beşiktaş'ı düşündü

Galatasaray'dan Beşiktaş'a büyük centilmenlik örneği.

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola'ya göre, Benfica, bonservisini elinde bulundurduğu Talisca'nın piyasasını artırmak için Brezilyalı futbolcuyu Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray'a önerdi. Fakat sarı kırmızılı ekip, oyuncuyla ilgilenmenin şık olmayacağını belirterek, bu teklifi reddetti.

İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini almak isteyen siyah beyazlı ekip, Portekiz ekibiyle temaslarını sürdürüyor ve bonserviste indirim bekliyor. Talisca geçen sezon 22 lig maçında 13 gol atmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezon 17 lig maçında sadece 3 golü var.