Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.259
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2820
EURO
4.6547

G.Saray, Beşiktaş'ı düşündü

Benfica'nın Talisca için ortaya koyduğu stratejiyi Galatasaray çökertti

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:46
13 Okunma
G.Saray, Beşiktaş'ı düşündü

Galatasaray'dan Beşiktaş'a büyük centilmenlik örneği.

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola'ya göre, Benfica, bonservisini elinde bulundurduğu Talisca'nın piyasasını artırmak için Brezilyalı futbolcuyu Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray'a önerdi. Fakat sarı kırmızılı ekip, oyuncuyla ilgilenmenin şık olmayacağını belirterek, bu teklifi reddetti.

İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini almak isteyen siyah beyazlı ekip, Portekiz ekibiyle temaslarını sürdürüyor ve bonserviste indirim bekliyor. Talisca geçen sezon 22 lig maçında 13 gol atmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezon 17 lig maçında sadece 3 golü var.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
TaliscaBenficaGalatasarayFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda'dan sonra Bajic de geldi
Arda'dan sonra Bajic de geldi
Konya, Orkan'ı Beşiktaş'tan aldı
Konya, Orkan'ı Beşiktaş'tan aldı
Ünlü golcü Kartal oluyor
Ünlü golcü Kartal oluyor
Kayseri, Aslan'dan 1 puan istiyor
Kayseri, Aslan'dan 1 puan istiyor
Kupanın rövanşını ligde alacak
Kupanın rövanşını ligde alacak
Akhisar'ın 9 maçlık özlemi
Akhisar'ın 9 maçlık özlemi
"Kulüpleri borç batağından kurtarmalıyız"
"Kulüpleri borç batağından kurtarmalıyız"
Bir maçı 239 bin, bir golü 577 bin avro
Bir maçı 239 bin, bir golü 577 bin avro
Başkan adayları oylarını kullandı
Başkan adayları oylarını kullandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim