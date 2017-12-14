"G.Saray'dan en kötü bir puan almalıyız"

Evkur Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Galatasaray maçında puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadıkları şanssızlıklarla tur şansını kaybettiklerini belirterek, artık lige odaklandıklarını belirtti. Uzun süredir takımın ve taraftarın galibiyet hasreti çektiğini anımsatan Gündüz, şunları kaydetti: "Her maçta iyi oynamamıza rağmen galibiyeti getiren son vuruşları gerçekleştiremiyoruz. Önümüzde zorlu iki maç var. Galatasaray, ligde şampiyonluğa oynuyor. Biz bu karşılaşmada taraftarlarımızın desteğiyle galip geleceğimize inanıyoruz. Galatasaray'dan en kötü ihtimalle bir puan almalıyız. Galatasaray karşısında galibiyet veya beraberlik alırsak ilk yarının son maçı olan Kayserispor deplasmanına da rahat gideriz."