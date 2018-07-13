Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89469
ALTIN
193.193
DOLAR
4.8379
STERLİN
6.3519
EURO
5.6321

"G.Saray'dan kupayı almak istiyoruz"

Akhisarspor'un gözü TFF Süper Kupa'da

13 Temmuz 2018 Cuma 12:35
"G.Saray'dan kupayı almak istiyoruz"

Akhisarsporlu futbolcu Eray Ataseven, 5 Ağustos'ta Galatasaray ile yapacakları TFF Süper Kupa maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Eray Ataseven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten yeşil-siyahlı futbolcu, yeni sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Bu yüzden bayağı zorlu bir kamp dönemi geçiriyoruz. İnşallah bunun meyvelerini 3 kulvarda da alacağız." diye konuştu.

"İlk önce TFF Süper Kupa'yı almak istiyoruz"

Eray Ataseven, 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, kupayı alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı. "İlk önce TFF Süper Kupa'yı almak istiyoruz." diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'e de iyi başlayıp yoğun periyoda kadar bu kulvarda rahatlamayı hedefliyoruz. Eylül ayının ortalarında UEFA Avrupa Ligi maçları başlayacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kupası bizim için bir şanstı"

Eray Ataseven, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la yaptıkları maçlarda attığı gollerle öz güveninin geri geldiğini ifade etti. Söz konusu karşılaşmaların ardından daha fazla forma şansı bulduğunu belirten orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: "Türkiye Kupası bizim için bir şanstı. Geçen sezona kadroda şans bularak başlamıştım. Daha sonra formayı kaptırma durumum oldu ancak Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la oynadığımız iki maçta da gol attım ve yarı finale kaldık. Bu sayede kendime olan öz güvenim geri geldi ve ligde tekrar forma giyme şansım oldu. Hem takıma yardımcı oldum hem de oynamaya devam ettim."

Türkiye Kupası'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Eray Ataseven, şöyle konuştu: "Kupanın son iki maçında sakat olduğum için oynayamadım ama sağ olsun arkadaşlarım kupayı alarak hem bize hem de Akhisar'a çok güzel bir hatıra bıraktı. Kupa maçları başladığında kupayı almamız, futbolcular ve Akhisar halkı dahil belki de hiç kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Ancak biz yavaş yavaş kendimize hedef koyduk ve bunu başardık."

"Avrupa'da başarılı sonuçlar alarak bunun keyfini yaşayacağız"

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olmalarının ayrı bir gurur olduğunu dile getiren yeşil-siyahlı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Açıkçası her futbolcu bunun hayalini kuruyor. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı ve hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey. Aynı zamanda kendi performansımız için de çok önemli. Avrupa maçlarına çıkacağız ve Avrupa'da kendimizi test etme şansı bulacağız. Belki bize Avrupa yolu da açılacak. Türkiye ve Akhisar olarak orada başarılı sonuçlar alarak bunun keyfini yaşayacağız."

AA

Son Güncelleme: 13.07.2018 12:44
Anahtar Kelimeler:
TFF Süper KupaSÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbolEray AtasevenAkhisarspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Negredo takımdan ayrı çalıştı
Negredo takımdan ayrı çalıştı
Dünya Kupaları tarihinin en iyisi
Dünya Kupaları tarihinin en iyisi
Chelsea, Conte'yi gönderdi
Chelsea, Conte'yi gönderdi
Trabzonspor, transferi bitirdi
Trabzonspor, transferi bitirdi
3'üncülük için oynayacaklar
3'üncülük için oynayacaklar
500 bin liraya ayrıldı
500 bin liraya ayrıldı
Galatasaray'ın 2. Nijeryalısı oldu
Galatasaray'ın 2. Nijeryalısı oldu
7 oyuncu ile yollar ayrıldı
7 oyuncu ile yollar ayrıldı
"Şampiyonluk olmamız önemli"
"Şampiyonluk olmamız önemli"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim