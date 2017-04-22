G.Saray galibiyeti Avrupa'nın yolunu aralar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisini kazanarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.



Lig lideri Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde son 7 haftaya giren sarı-lacivertliler, ikincilik iddiasını devam ettirmek için Türk Telekom Arena'dan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Süper Lig'de son iki maçını kazanarak puanını 50'ye yükselten sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, dördüncü Galatasaray'ın ise 1 puan önünde üçüncü sırada haftaya başladı. Son 4 deplasman maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da dış sahada yenerek ilk 3 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. Karşılamayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Van der Wiel'in forma giymesi zor

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbol cusu Gregory van der Wiel'in derbide forma giymesi zor gözüküyor. Son haftalarda ilk 11'de şans bulan Hollandalı sağ bek, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda adalesindeki sıkıntı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Van der Wiel'in derbiye yetişmemesi durumunda yerine Şener Özbayraklı forma giyecek. Kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao da derbide yer alamayacak.

8 oyuncu ceza sınırında

Sarı-lacivertli takımda Galatasaray derbisi öncesi 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Volkan Demirel, Robin van Persie, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 29. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın ligdeki son maçın kadrosunda sağ bek pozisyonu dışında değişiklik yapması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie.

Bu sezon derbi kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Fenerbahçe, bu sezon derbilerde kalesini gole kapatmayı da başardı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, iki Beşiktaş, bir Galatasaray derbisinde gol yemedi. Fenerbahçe, Süper Lig'de son 5 derbi maçta da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Son derbi yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında, 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 5 derbide 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Derbi golcüsü Van Persie

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, bu sezon sarı-lacivertlilerin derbilerde attığı 3 gole de imza koydu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 2 gol atan Van Persie, ligde Beşiktaş'la 0-0 biten derbide ise tabelayı değiştiremedi. Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini tattıran isim oldu. Van Persie, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçtaki tek gole imza atmayı başardı. Van Persie'nin Fenerbahçe kariyerinde 8 derbide 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe taraftarı 2 bin 228 gün sonra

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena'ya gidecek. Son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011'de giden sarı-lacivertli taraftarlar, 6 yıl sonra yine dış sahada takımlarını destekleyebilecek. Türk Telekom Arena'nın açılışından sonraki ilk derbide takımlarının 2-1'lik galibiyetine tanık olan Fenerbahçeli taraftarlar, ikinci defa Seyrantepe'deki statta misafir olarak yer alacak.