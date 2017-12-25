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"G.Saray galibiyeti tesadüf olmadı"

Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Kayserispor karşısındaki 3 puan, Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdi" dedi

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:46
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"G.Saray galibiyeti tesadüf olmadı"

Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor karşısında elde ettikleri 3 puanının, Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdiğini söyledi.

Ravcı,  yaptığı açıklamada, takımın son haftalarda çok iyi futbol oynadığını, üst üste alınan galibiyetlerle ilk yarıyı istedikleri puanla kapattıklarını kaydetti. "Ligin ilk yarısını mutlu ve umutlu bir şekilde tamamladık." diyen Ravcı, "Kayserispor karşısındaki 3 puan, Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdi. Takım grafiğinin son haftalara doğru yükseldiğini de görmüş olduk. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Evkur Yeni Malatyaspor olarak Süper Lig'e renk kattığımızı düşünüyorum. Takım olarak kendine inanan ve öz güvene sahip futbolcu grubumuz var. Devre arası iyi bir kamp dönemi geçirip ikinci yarıya çok daha iyi bir Yeni Malatyaspor izletmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda 17 hafta boyunca yağmur çamur demeden kendilerini yalnız bırakmayan Yeni Malatyasporlu taraftarlara da teşekkür eden Ravcı, ikinci devrede tribünlere gelen taraftar sayısının aratacağına inandığını ve bu sayede daha güçlü bir şekilde hedefledikleri noktaya varacaklarını sözlerine ekledi. Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, 7 kez sahadan mağlup ayrılıp 22 puan topladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali RavcıGalibiyetSüper LigYeni Malatyaspor
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