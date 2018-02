"G.Saray'ı yenmek için sahaya çıkacağız"

Mbaye Diagne, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde hazırlık sürecini çok iyi geçirdiklerini belirtti. Sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını anlatan Senegalli golcü, "Galatasaray çok güçlü kadroya sahip, büyük bir takım. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Kazanma şansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü iyi bir ritim ve hava yakaladık. İkinci yarıda oynadığımız 4 maçtan 7 puanla ayrıldık. Bu da bizim için kötü bir durum değil. Futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Galip gelmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye ligi çok sert"

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in çok sert olduğunu dile getirdi. Kariyerine İtalya'da başladığını, ardından sırasıyla Fransa, Belçika, Macaristan ve Çin'de futbol oynadığını aktaran 26 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da forma giydiği 4 karşılaşmada ligi tanımaya başladığını vurguladı.

Uyum sağladıkça ve fiziksel olarak hazır duruma geldikçe lige adapte olacağının altını çizen Diagne, şöyle devam etti: "Türkiye liginin zor ve oldukça sert bir lig olduğunu düşünüyorum. Birçok farklı ligde oynadım. Süper Lig kesinlikle kolay değil. Benim için adaptasyon sürecini geçirip, fiziksel olarak hazır olduktan sonra çok zor olmayacağını düşünüyorum. Oynadığım diğer liglere göre sert bir lig olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu ligi tanımak için belli bir zamana ihtiyacım var."

"Hedefim büyük bir takımda oynamak"

Senegalli futbolcu, Kasımpaşa'da kendini göstererek büyük takımlara transfer olmak istediğini ifade etti. Lacivert-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşmesinin olduğunu ve bu sürede kalitesini herkese göstermek istediğini anlatan Mbaye Diagne, şunları kaydetti: "Burada iyi işler yapıp kalitemi gösterdikten sonra her oyuncunun amaçladığı gibi daha da ileriye gitmek istiyorum. Büyük bir takımda oynamak istiyorum. Bu Türkiye'de de dünyanın herhangi bir yerinde de olabilir. Her zaman daha ileriye gitmek her futbolcunun amaçlarından biridir. Öncelikle burada bulunduğum süre içinde tüm konsantrasyonumu Kasımpaşa'ya verip, kontratım süresince elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."