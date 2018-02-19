G.Saray'ın kalecisi ameliyat edildi

Galatasaray'ın Fransız kalecisi Cedric Carasso, ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Carasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık oluştuğu belirtildi. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından 36 yaşındaki futbolcunun ameliyat edildiği kaydedildi. Spor Toto Süper Lig'de dün Kasımpaşa ile oynanan maçın ikinci yarısında forma giyemeyen Serdar Aziz'in ise sağ dizinde dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun günü özel çalışma yaparak geçirdiği aktarıldı.

Sofiane Feghouli'nin, mide rahatsızlığı nedeniyle günü dinlenerek geçirdiği bildirildi. Fernando Reges'in ise planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan futbolcuların günü yenilenme ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi. Diğer oyuncuların ise kondisyon ağırlıklı bir çalışmayla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.