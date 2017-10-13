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G.Saray maçı öncesi hakem uyarısı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Hakemler herhangi bir takımın ligdeki durumundan, saha içi ve dışı gücünden, lobisinden etkilenmesin. Adil olsun" diye konuştu

13 Ekim 2017 Cuma 13:37
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G.Saray maçı öncesi hakem uyarısı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, hakemlerin takım ayırt etmeden bütün kulüplere eşit davranması gerektiğini belirterek, "Hakemler gördüğünü çalsın. Gördüğünü çalarken eli titremesin ya da vazgeçmesin. Herhangi bir takımın ligdeki durumundan, saha içi ve dışı gücünden lobisinden etkilenmesin. Adil olsun." ifadelerini kullandı.

Baydar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Galatasaray ile yapacakları maç için hakemlere "adil yönetim" çağrısı yaptı. Hakem hataları yüzünden Atiker Konyaspor'un ciddi mağduriyetler yaşadığını iddia eden Baydar, Trabzonspor maçından Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına kadar bütün maçlarda hakemlerin sonucu etkilemeye yönelik hataları olduğunu ileri sürdü.

Hakemlerin hiçbir takıma ayrıcalık tanımadan bütün kulüplere eşit davranması gerektiğinin altını çizen Baydar, şunları kaydetti: "Herkes aynı şeyi söylüyor. Hakemler gördüğünü çalsın. Gördüğünü çalarken eli titremesin ya da vazgeçmesin. Herhangi bir takımın ligdeki durumundan, saha içi ve dışı gücünden lobisinden etkilenmesin. Adil olsun. Futbolcuların hepsinin alın teri değerlidir aynı şekilde bir karşılaşma süresince efor sarf eden hakemlerin alın terleri de kıymetlidir. Ancak sonuca etki eden hatalar maalesef bu emeğe gölge düşürmektedir. Yarın Konya'da misafir edeceğimiz ligin namağlup takımı Galatasaray ile centilmence seyir zevki yüksek ama hakem hatalarının en aza indirgendiği ve hatta spor programlarında hakemler ve verdikleri kararlar yerine saha içinde futbol adına yaşanan güzelliklerin daha çok konuşulduğu bir müsabaka olmasını diliyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Bu önemli karşılaşmadan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz."

AA

Son Güncelleme: 13.10.2017 13:41
Anahtar Kelimeler:
Konya Büyükşehir Belediye StadıHakemGalatasarayFutbolAtiker Konyaspor
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