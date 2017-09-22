"G.Saray maçında rekor kıracağız"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça moralli çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim.'' dedi.

Ay, yaptığı açıklamada, ligin geride kalan 5 haftalık bölümünde 9 puan topladıklarını, takımın da gelecek adına iyi yolda olduğunu gördüklerini söyledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştıklarını ve en az 1 puan almaları gereken bu maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını anlatan Ay, "Ondan sonra Alanya'yı yendik. Sonra Beşiktaş'a gittik. Orada da iki duran toptan gol yedik. O maçtan sonra bizim 3 haftaya ihtiyacımızın olduğunu söylemiştim. Ondan sonra Akhisar ve Malatya galibiyetleri geldi.'' diye konuştu. Ay, üst üste aldıkları iki galibiyetin ardından camiada güzel bir hava ve iyi bir sinerji oluştuğunu belirterek, bunu sürdürmek istediklerini ifade etti.

Ligde bu hafta sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ali Ay, şöyle konuştu: "Galatasaray maçına moralli şekilde çıkacağız. Burada taraftar rekoru kırmamız lazım. En az 35 bin taraftara oynamalıyız. Ben bunu görüyorum, oynayacağız da inşallah. Taraftarımız burada takımlarını destekleyecekler. Bizim iç saha maçlarımızda 12. adamımız taraftarımız oluyor. Tüm Türkiye'ye Bursaspor taraftarının nasıl olduğunu gösterecekler. Mücadele eden takım kurduk. Galatasaray karşısında da mücadele edeceğiz. Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim."

Geçen sezondan bu sezona yaşanan değişim

Başkan Ay, geçen dönem yaşadıkları sıkıntılı günlerin ardından bu sezon daha farklı bir Bursaspor'un sahada olduğunu dile getirdi. Geçen sezon hatalarının bulunduğunu belirten Ay, şöyle devam etti: "Trabzonspor maçından sonra hep beraber oturduk, ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle hocanın ne kadar önemli olduğunu ve hocanın takıma ne kadar değer katacağını gördük ve ilk olarak hoca ile başladık. Le Guen bizim için tabii ki çok önemli bir gelişme oldu. Le Guen tüm dünyada tanınan ilk 10-15 hocadan birisi. Onunla anlaştık. Ben olayın ekonomik yanını, mali tabloya da çok değer verdiğim için hep düşünüyordum. Bu sene de biraz kesenin ağzını açtık. Transferlerde çalışmalarımız vardı. Scout ekibimizle güzel bir çalışma yaptık. Benim dışarıda da çalıştığım arkadaşlarım var. 3-5 kişiye sormadan onların da fikirlerini almadan kesinlikle transferlerde karar vermedik. Transferler hoca-scout ekibi ve benim mutabakatımla yapıldı. Onun için başarı sağladık. 8-9 nokta transfer yaptık. Çok şükür bu işte başarılı olduk. Değişen bu oldu. İnşallah böyle devam eder. Konuşmak çok erken, bundan sonrası ne olur hepimiz göreceğiz.'' Yönetim kurulu olarak göreve geldikleri günden itibaren maddi anlamda bekledikleri desteği göremediklerini vurgulayan Ay, başarılı sonuçların ardından bu desteğin de geleceğine inandığını dile getirdi.

Stadın ismi

Başkan Ali Ay, gelecek sezon takımda 6-7 oyuncunun sözleşmesinin biteceğini, bazı oyuncularla da yolları ayıracaklarını belirterek, bu kapsamda hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını aktardı. Stadın isim hakkıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğinin altını çizen Ay, "Şu an girişimler var ama netice yok. O işi halledebilsek Bursaspor epey düzlüğe çıkar diye düşünüyorum. O zaman kredi hariç günü yakalarız.'' ifadesini kullandı.