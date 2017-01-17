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G.Saray şehit ailesi için harekete geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta karşılaşması için Elazığ’da bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri; İzmir’deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i mezarı başında andı

17 Ocak 2017 Salı 17:11
G.Saray şehit ailesi için harekete geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta karşılaşması için Elazığ’da bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri; İzmir’deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i mezarı başında andı.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu’nun katıldığı kabir ziyaretinde 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, "Fethi kardeşimiz, ülkesi için, vatanı için şehit olmuş, yüzlerce kişinin hayata bağlama uğruna canını feda etmiştir. Elimiz kesildiği vakit canımız yanıyor. Fethi kardeşimiz ise gözünü kırpmadan, bu ülkeyi bölmek isteyen bana göre insan olmayan hainlere karşı canını feda etti. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Benim için çok anlamlı ziyaret. Konya maçında oğlu Burak Tolunay ile tanıştık. Güzel bir Galatasaraylı. Kardeşimizin her türlü eğitim masrafını ve ekonomik olarak rahat edeceği ortamı aileye sunacağız" dedi.

ŞEHİDİN AİLESİNE SAHİP ÇIKTILAR
Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ise Fethi Sekin’in büyük bir mertebeye çıktığını kaydederek, "Belki acıyı dindirmeyecek ama ailesi için başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuzun kararı gereği Burak Tolunay’ı Galatasaray altyapısına almak istiyoruz. Ailesi ve kendisi için de bir daire tahsis ediyoruz. Eğitimini de karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu da, "Kardeşimizin sayesinde birçok ocak sönmedi. Kelimelerin artık ağızdan dökülemeyeceği durumdayız. Oğluna babasızlığı hissettirmemeye çalışacağız. Evi hazır zaten; okulu da hazır. İstanbul’a gelecek, kucak açacağız" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 17.01.2017 17:21
Anahtar Kelimeler:
Fethi SekinGalatasarayFutbol
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