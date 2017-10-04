G.Saray tarihinde yer almak istiyor

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer ettiği Fernando Reges, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği kısa sürede verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu anladığını belirtti.

Fernando Reges, Galatasaray dergisinin ekim ayı sayısında yer alan röportajında, sarı-kırmızılı kulüp hakkında önceden de bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Geldiğimde Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda yanılmadığımı gördüm. Gerçekten büyük bir geçmişi ve inanılmaz iyi bir taraftar grubu var. İstanbul yaşadığım en güzel şehir. Burası bana bir ay sonunda bunu düşündürttü." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle ilgili beklentilerin baskı yaratmadığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Kariyerimin başından bu yana her zaman bir beklenti vardı. Bunları hep yaşadım ama olumsuz anlamda hiç etkilenmedim. Şu anda tek hedefim Galatasaray tarihinde en iyi şekilde yer almak." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in seviyesine dikkati çeken Fernando, "Türkiye'de lig kesinlikle sert ve zor. Premier Lig’le karşılaştırmak anlamsız olur ama Portekiz Ligi’nden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar karşılaştığımız bütün takımlar üst düzey oyunculara sahip." diye görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, takımda tüm oyuncuların kaliteli ve mutevazı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Böyle takımlarda arkadaşlık ruhu üst seviyede oluyor. Şunu söylemeliyim, herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Adaptasyon sürecimde takım arkadaşlarımın bana önemli katkıları oldu. Onların bana yaklaşımı, hocamızın ilgisi uyum sürecimi kısalttı."

Galatasaray taraftarını "Fantastik" olarak nitelendiren Fernando, şunları kaydetti: "Galatasaray camiası, çok mükemmel bir taraftar grubuna sahip. Kayınvalidem, bundan önce oynadığım takımlarımda hep gelip beni seyretti, statta bulundu. Kendisinin de özel bir yorumu var. Gerçekten böyle bir taraftar grubunu hiçbir şekilde görmediğini söylüyor. Tek hayalim onları mutlu etmek. Bunun için de sezon sonunda şampiyon olabilmek."