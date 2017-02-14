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"G.Saray tarihine kara bir leke olarak geçecek"

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Galatasaray yönetiminin Riekerink’in yerine Karabükspor’un başarılı hocası Igor Tudor ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlere karşı, "Hem hoca hem de Galatasaray yönetimi yanlış yapıyor" dedi

14 Şubat 2017 Salı 16:52
"G.Saray tarihine kara bir leke olarak geçecek"

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı iddialarına ilişkin, "Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan bir bilgi geldi. Menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü basından öğrendim." dedi.

Tankut, yaptığı açıklamada, daha önce de defalarca açıklama yaptıklarını, kendilerine Galatasaray'dan istek gelmediğini, söylentileri de hocalarının yalanladığını ifade etti. Eşi Stefanija Tudor'un üçüncü çocuklarını dünyaya getirmesinden dolayı Hırvatistan'a giden Igor Tudor'un akşam saat 19.00'da yapacakları antrenmana geleceğini belirten Tankut, "Bir süredir hocamızın Galatasaray'a gideceği söylentileri var. Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan bir bilgi geldi. Menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü basından öğrendim. Bizim şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyip göreceğiz. Görüşme yapıldığı söz konusu ise bu etik değil ve hem hocaya hem de Galatasaray gibi büyük bir camiaya yakışmıyor" diye konuştu.

Tankut, "Bizim kendisiyle hiçbir sorunumuz yoktu. Galatasaray bizimle görüşmeden hocamızı bu şekilde alabiliyorsa tüm futbol camiası sorgulamalıdır. Bu hem Galatasaray'ın hem de Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçecektir." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu hamlesine de değinen Tankut, "Gönül arzu ederdi ki Galatasaray yönetimi duyarlılık gösterip bizden izin alsaydı..." diye konuştu.

Kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül ise teknik adamların transferinin futbolcular gibi olmadığını, Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönündeki iddiaları basından duyduklarını belirtti. Gül, basında yer alan sözleşmesindeki maddeye göre 150 bin avro ödemesi durumunda serbest kalabileceğinin doğru olduğunu kaydetti. 



Son Güncelleme: 14.02.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
FutbolKardemir KarabüksporFerudun TankutIgor TudorGalatasaray
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