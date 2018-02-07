Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116008
ALTIN
161.004
DOLAR
3.7807
STERLİN
5.2574
EURO
4.6684

"G.Saray, telafi etmek isteyecektir"

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

07 Şubat 2018 Çarşamba 13:18
"G.Saray, telafi etmek isteyecektir"

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşuyla başladı. Oyuncular ardından eğitsel oyun çalıştı. Hunilerle oynanılan bu oyunda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. İdman, küçük sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve William Vainqueur, antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden Yekta Kurtuluş ile Nazım Sangare ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı-beyazlı futbolcu Yekta Kurtuluş, Galatasaray karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Takım olarak yükselişlerine devam etmek istediklerini dile getiren Yekta, "Galatasaray da puan kaybını telafi etmek isteyecektir. İç sahada deplasmana göre daha iyi oynuyorlar. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir müsabaka olacak." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ise üç haftadır sahada mücadele eden, galip gelmek isteyen bir Antalyaspor olduğunu aktardı. İstanbul deplasmanından mutlu dönmek istediklerini vurgulayan Zeki, "Galatasaray ile deplasmanda oynamak kolay değil ancak zoru başarırsak bir yerlere varabiliriz. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAntrenmanFutbolGalatasarayHamza HamzaoğluSpor Toto Süper LigSÜPERLİGYekta KurtuluşZeki Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet İlhan 3 ay yok
Ahmet İlhan 3 ay yok
Mustafa formayı zorluyor
Mustafa formayı zorluyor
"F.Bahçe'ye üstünlük kurarız"
"F.Bahçe'ye üstünlük kurarız"
Elia, sakatlığı atlattı
Elia, sakatlığı atlattı
Atiba ve Tosic takımla çalıştı
Atiba ve Tosic takımla çalıştı
"G.Saray yenilgiyi asla kabul edemez"
"G.Saray yenilgiyi asla kabul edemez"
Konya, Galatasaray maçına hazır
Konya, Galatasaray maçına hazır
Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp
Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp
Gönderilen hoca sayı 14 oldu
Gönderilen hoca sayı 14 oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim