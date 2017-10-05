Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104334
ALTIN
146.363
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7025
EURO
4.1910

G.Saray ve Tudor'a etik uyarısı

TFF Etik Kurulu, Süper Lig'de geçen sezona Kardemir Karabükspor'da başlayan ancak sezon ortasında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile sarı-kırmızılı kulübe uyarı cezası verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 17:15
20 Okunma
G.Saray ve Tudor'a etik uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Süper Lig'de geçen sezona Kardemir Karabükspor'da başlayan ancak sezon ortasında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile sarı-kırmızılı kulübe uyarı cezası verdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Tudor'un, Etik Kurulu talimatı madde 10'da dile getirilen 'bağlılık' ve 'dürüstlük' prensiplerini ihlal ettiğine ve somut ihlalin koşulları dikkate alınarak, Galatasaray ile Tudor'a ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen uyarma yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. TFF Etik Kurulunun 21 Ağustos'ta aldığı kararın, Tahkim Kurulu sürecinin ardından açıklandığı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 05.10.2017 17:28
Anahtar Kelimeler:
TFF Etik KuruluTFFSÜPERLİGSüper LigKardemir KarabüksporIgor TudorGalatasarayFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim