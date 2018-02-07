"G.Saray yenilgiyi asla kabul edemez"

Galatasaray Kulübü başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray dergisindeki röportajında, mali konularla ilgili olarak, "Kısa vade için elimizde sihirli değnek yok. Tabii ki elimizden gelenin fazlasını yapma çabasında olacağız. Üç ay içinde, olağan genel kurula kadar bir noktaya geleceğiz. Sportif olarak da futbolda tek düşünce şampiyonluk. Diğer branşlarda da toparlanma sürecini başlatmak ve yukarıyı hedeflemek." ifadelerini kullandı.

Kulübü devralmalarının ardından, 4-6 ay civarında ötelenmiş borçlar ve sorunlar olduğunu gördüklerini dile getiren Cengiz, "Her gün 10 kilo kaldırabilirsiniz ama 120 gün boyunca birikmiş olan bin 200 kiloyu bir anda kaldıramazsınız. Bu sorunları parçalayarak yok etmeye çalışıyoruz. İlk olarak bir sistem kuruyoruz. Üç ay yeter mi? Hatta üç sene yeter mi? Üç senede tırmanacağınız basamakların yolunu temizleyebilirsiniz. Galatasaray'da ana hedef borçsuz, artı veren bir bütçeye ulaşmak. Şu anda ilk üç ay içinde dengeyi oluşturmanın, sistemi kurmanın peşindeyiz. Söz verdiğimiz gibi mayıs ayında seçime gidip, üç yıl için üyelerimizin karşısına tekrar çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetimimi oluştururken kimseye söz vermedim"

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı alması ve sonrasındaki sürece değinerek, "Başkanlığa yüzde 60 hazırdım. Yönetimimi oluştururken kimseye söz vermedim." açıklamasını yaptı. Kendisinin bir tepki ortaya koyduğunu anlatan Cengiz, şu görüşleri paylaştı: "İnsanlar genelde tepkisini benimkiyle birleştirdi. Çok hızlı bir süreçti. Yüzden 40 hazır değildik. Bazı abilerim, 'teamül' dediler ama biz bir şeyleri değiştirmeye geldik. Şu anda da 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyoruz. Gelmeden önce de geldikten sonra da herhangi bir arkadaşıma mevki sözü vermedim. Yönetim kuruluna giren 15 kişi üç saat önceden öğrendi görev bölümünü. Eğer ben yönetim kuruluma yalan söylersem önce yönetimdeki yakın arkadaşlarımın bana saygısı olmaz. Biz Galatasaray'ı menfaatsiz sevenlerle yürümek istiyoruz. Kopmalar ve ayrılmalar olacak. Kimseye yalan söylemem, kimseye boş vaatte bulunmam. Çünkü benim için sözden daha değerli bir şey yok."

"Galatasaray yenilgiyi asla kabul edemez"

Başkan Cengiz, futbolcularla ilk buluşmasında, rakibe saygı ve mücadele konusundaki düşüncelerini aktardığını söyledi. Rakibe saygılı olup, ölümüne mücadele etme düsturuyla yetiştiklerini vurgulayan Cengiz, "Profesyonel olarak ücretini alıyorsun zaten. Terinin son damlasına kadar sahada mücadele etmek de gerekir. Galatasaray yenilgiyi asla kabul edemez. Yenilgiyi kabul edecek olanın bizimle işi yok. Ben bu nedenle beraberliğe prim verilmesine karşıyım." şeklinde görüş belirtti.