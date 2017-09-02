"G.Saraylıların yüzü gülecek"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi’nin satışa sunulan Eylül sayısında, camiaya ve ve taraftarlara seslendi. Dursun Özbek’in ‘Kupalara layıksın sen’ başlıklı yazısı şu şekilde: "Galatasaray Spor Kulübü olarak yarıştığımız kulvarlardaki sezonlara veda ettiğimiz dönemde yayınlanan Galatasaray Dergisi’nin Haziran sayısında sizlere hitap ederken, yazımı şu ifadelerle noktalamıştım: ’Eğer Galatasaray’ın tüm dünyayı titretmesini istiyorsak, kulüp üyesinden taraftarına, sporcusundan yöneticisine kadar yeniden birlik olmalı, kişisel çıkarların ve hesapların değil Galatasaray’ın âli menfaatlerinin peşinde koşmalıyız. Ne de olsa biz bir aileyiz, kenetlendikçe büyüyen.’

Bu satırlar, aslında bir planın habercisiydi. Bizler, daha o günden 2017-2018 sezonunun çalışmalarına başlamış, camiamızın beklentilerini gerçekleştirmek için çoktan düğmeye basmıştık. Tek hedefimiz sahada yüreğini ortaya koyan, iyi ahlaklı, arma uğruna mücadele etmekten kaçınmayan, kariyeri ve yetenekleri yadsınamayacak oyunculardan kurulu, yenilenmiş, tazelenmiş takımlar kurmaktı.

Yeni sezonda ilk sahne alan futbol takımımız oldu ve skorlardan ziyade ortaya konulan, Galatasaray’a yakışan hırs ve savaşçı karakter ile sezona mükemmel bir başlangıç yapıldı.Bunun devamının geleceğine ve şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. İnancımın arkasında da büyük Galatasaray Ailesi var. Sezonun ilk maçında, pazartesi oynamamıza rağmen haftanın seyirci rekorunu elde eden, deplasmanda kendine ayrılan yere sığmayıp ek tribün açtıran ve üçüncü maçta tüm biletleri dakikalar içinde tüketen sizler varsınız. Siz, büyük Galatasaray taraftarısınız. Gösterdiğiniz bu büyük ilginin aynı hızda sürmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Futbolun ardından basketbolda, voleybolda ve diğer tüm branşlarda, hep bir ağızdan yola çıktığımız günkü sloganla ’Daha güçlü, daha başarılı, daha büyük, daima Galatasaray’ diye haykırabilmek adına mücadelemiz sürecek. Bu sezon tüm Galatasaraylıların yüzü gülecek. Çünkü en gencinden en yaşlısına kadar her Galatasaraylı bunu hak ediyor. Sarı Kırmızı renkler için çarpan her yürek bizleri bu yolda birbirimize daha da kenetliyor. Yaşasın Galatasaray."