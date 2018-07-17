Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91630
ALTIN
188.944
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2907
EURO
5.5819

Guardiola'dan Denayer’e izin yok

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacakları kampa, Galatasaray’ın gündeminde olan Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer’i de dahil etti.

17 Temmuz 2018 Salı 17:31
Guardiola'dan Denayer’e izin yok

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacakları kampa, Galatasaray’ın gündeminde olan Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer’i de dahil etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi Manchester City, hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek. Teknik Direktör Pep Guardiola, ABD kampına Galatasaray’ın gündeminde olan bir ismi de dahil etti. Deneyimli çalıştırıcı, 28 kişilik kadroya sarı-kırmızılıların ilgilendiği Belçikalı savunmacı Jason Denayer’i de aldı.

Denayer geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçirmiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda da sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı bir açıklamada, Denayer’i tekrar takıma katmak istediklerini ifade etmişti.

İHA

Son Güncelleme: 17.07.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayDenayerManchester CityGuardiola
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gomis için geliyorlar
Gomis için geliyorlar
"Kulübü tehlikeye atmayacağız"
"Kulübü tehlikeye atmayacağız"
Mitrovic zararla gönderildi
Mitrovic zararla gönderildi
Yeni teklif 18 milyon euro
Yeni teklif 18 milyon euro
Sadece yetenek yetmez
Sadece yetenek yetmez
Taraftara Avrupa yine yasak
Taraftara Avrupa yine yasak
Orman, yüz tanıma istiyor
Orman, yüz tanıma istiyor
İşte G.Saray'ın deplasman forması
İşte G.Saray'ın deplasman forması
Altınordu için Süper Lig kolay
Altınordu için Süper Lig kolay
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim