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Guardiola eski öğrencisini istiyor

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Bayern Münih'ten eski öğrencisi Joshua Kimmich'e kancayı taktı

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Guardiola eski öğrencisini istiyor

Sezon başında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

Daily Mirror'ın haberine göre İspanyol teknik adam, Bayern Münih'ten eski öğrencisi Joshua Kimmich'i adaya getirmek istiyor. Ancelotti'nin takıma gelmesiyle birlikte çok fazla şans bulamayan ve bu sezon ligde yalnızca 10 karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilen Kimmich'in, Guardiola ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi. Stuttgart altyapısında yetişen Kimmich, 2014-2015 sezonu başında Leipzig'ten Bayern Münih'e transfer olmuştu. Guardiola'nın sık sık şans verdiği 22 yaşındaki genç oyuncu, EURO 2016'da Almanya'nın kadrosunda da bulunuyordu.
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