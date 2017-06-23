"Guardiola hayranıyım"

Juventus ile hala bir yıllık kontratı bulunmasına rağmen sözleşmesinin feshedileceği açıklanan Dani Alves'in adı sıklıkla Manchester City ile anılıyor.
Juventus CEO'su Beppe Marotta bir süre önce yaptığı açıklamada "Dani Alves bize farklı bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Biz de sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı aldık. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz." demişti. Dani Alves daha önce Barcelona'da birlikte çalıştığı Pep Guardiola ile tekrar çalışmaya sıcak baktığını söyledi. Conversa com Bial'e konuşan Alves, "Juventus'tan bonservissiz ayrılmak mı? Neler oluyor bilmiyorum. Ayrılmak istedim mi? Ben bu işi tamamen menajerlerime bıraktım, onlar da bana bir çözüm yolu bulduklarını söylediler. Eğer gidersem herhangi bir tartışma olmadan, sorun çıkarmadan ve üzgün olmadan gideceğim." dedi. Gideceği takımın Manchester City olup olmayacağı sorulan 34 yaşındaki sambacı, "Yeni takımım City mi olacak? Herkes benim Pep Guardiola hayranlığımı bilir." diyerek cevap verdi. Manchester City yıllardır sağ bek rotasyonunu oluşturan Pablo Zabaleta ve Bacary Sagna ile yollarını ayırdıktan sonra defansın sağına takviye yapacak doğru bir isim arayışındaydı. City daha önce Kyle Walker'ı gündemine almış ancak son dönemde transferin rotası Dani Alves'e dönmüştü. Dani Alves geride bıraktığımız sezonda Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasına büyük katkı sağladı ve çıktığı 33 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırıp ve 6 da asist yaptı.