Guardiola, Real'in kalbini istiyor

Monaco'dan Bernardo Silva ile Benfica'dan kaleci Ederson'u renklerine bağlayan ve bu iki transfer için 89 milyon euro harcayan İngiliz devi, aradığı orta sahayı da Real Madrid'de buldu.



Don Balon'da yer alan habere göre City, Guardiola 'nın ısrarla transfer etmek istediği Toni Kroos için oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Takımın orta sahasına Kroos'u dahil edip oyuncuyu lokomotif görevinde kullanmak isteyen Guardiola, Alman yıldızı ısrarla istiyor. Guardiola, Bayern Münih'i çalıştırırken Alman ekibinde bir süre Kroos ile birlikte çalışmıştı. 27 yaşındaki Kroos, 2014'ün yazında 25 milyon euro'luk bedelle Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olmuştu.