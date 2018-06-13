Galatasaray Kulübünün haziran ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri içinde bulunan basketbol salonunda yapılan toplantıda, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen şampiyonluk kupası sergilendi. Güncel konularda görüşlerin paylaşıldığı konuşmaların ardından kürsüye çıkan kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sezonu şampiyon bitirmeleri nedeniyle toplantının Florya'da yapıldığını hatırlattı.

Yönetim olarak çok ağır bir yük üstlendiklerini belirten Cengiz, "Bize teveccüh arttıkça, bu bizi şımartıyor. Asla güç zehirlenmesi oluşmuyor. Bütün gayretimizle çalışıyoruz. Kutlamalar çok güzel oldu, 1,5 milyon lira gelir elde ettik." ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray ile ilgili kararını bu akşam 17.00'den sonra açıklayacağını dile getirerek, "UEFA konusunda detaya giremem. Altından kalkabileceğimiz bilgiler göreceksiniz. 1 hafta uzadı. Bunun sebebi biz değiliz. Bir hafta önce verdik, imzaladık. UEFA, dönecekti dönemedi. Bunun sebebi yabancı takımlar. Bu akşam inşallah açıklanacak. UEFA, saat 17.00'den sonra açıklayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Otel ve ada konularına da değinen Mustafa Cengiz, şöyle devam etti: "İki yılda bitmesi gereken otel, dördüncü yılına girdi. Kaba inşaatı bitti, çok düşük teklifler geliyor. Bunu tekno kent içinde değerlendireceğiz. Otelden 4 milyon dolar civarında gelir geleceğini tahmin ediyoruz. Ada konusu çok önemli. Kimse endişe etmesin. Kendi 3 parselimiz var. Diğer 2 parsel için işletmeci tarafından Milli Emlak'a başvurulmuş. Kullanım hakkına sahip olduğunu göstermiş. Biz 3-4 ay içinde aksiyon aldık. Kullanım hakkını biz ödüyoruz. Size müjde 2 parselin üst kullanım hakkının bizde olduğu bu ay içerisinde kesinleşti. Biz kimseye Galatasaray'ın haklarını satmayız. İşletmeciye ağır tazminatlı iki ayrı dava açacağız."

Mustafa Cengiz, Riva ve Florya arazileriyle ilgili olaraksa şunları kaydetti: "Bizim orada Emlak konutla imzaladığımız anlaşmada yüzde 80'e yüzde 20 var. 508'i 340 milyon lira olarak kırdırdık. 760 milyon liralık gelirimiz. Bundan kalan 508'i çıkarınca 200 küsürlük gelir minimum. Riva'nın müteahhitleri hasta Galatasaraylı. Burayı 845 projeyi büyüttüler, 1500 sınırına dayandı. Villa sayısını arttırdılar. Çevre Bakanlığından alınan izinler uzadı. Oraya çok ciddi yatırımlar yaptılar. Temmuz ayında bitirecekler. Satış ofislerini kuruyorlar. Sonbahar, yaz sonuna kadar da start edecekler. Kendilerine destek olacağız. Oranın gelirinin artmasını bizim de artmasına neden olacak. Üyelerimizden Florya ile ilgili ciddi tepki var. Genel kurulda 200 milyon Dolarlık bir gelir tahmin ediliyordu. Bugün dolarında yükselmesiyle 50 milyon Dolar, 238 milyon TL'lik bir gelir var. Bu artabilir mi artabilir. 25 Ocak ile bugün arasına baktığımızda 360 milyona 357 milyon gider var. 3 milyon kardayım. Geçmişi silemiyoruz. Geçmişte hata varsa bizim de hatamız var. Bundan sonra Galatasaray'ın masasının temizlenmesi, 24 ayda inşallah 3 yılın sonunda borçların sıfırlanması. İnşallah Florya değerlenir ve borçlarımızın azalmasında katkıda bulunur."

Divan toplantısı, başkan Cengiz'in konuşmasının ardından sona erdi.