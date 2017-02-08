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"Gücümü gösterip katkı sağlayacağım"

Gaziantepspor'un Brezilyalı futbolcusu Marcinho, "Ümit ediyorum ki gerçek gücümü gösterip takıma katkı sağlayacağım ve daha iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:26
"Gücümü gösterip katkı sağlayacağım"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior (Marcinho), kırmızı-siyahlı takımın kendisi gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Marcinho, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelişini önemli bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi. Gaziantepspor'a gelirken takımın düşme potasında olduğunu bilerek karar verdiğini anlatan Marcinho, "Gaziantepspor'un benim gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ümit ediyorum ki gerçek gücümü gösterip takıma katkı sağlayacağım ve daha iyi yerlere geleceğiz." dedi. Ligin 20. haftasında Adanaspor ile yapacakları maç öncesinde Antalya'da kampa girdiklerini hatırlatan Marcinho, şöyle konuştu: "Antalya'da hazırlık maçı yapmıştık. Kadroda benim gibi birçok yeni arkadaşımız vardı. Birbirimizi tanımamız açısından iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazırlık maçında iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki Adanaspor maçında daha iyi oynayıp galibiyete ulaşan taraf olacağız. Güzel bir dönem geçirip hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum." Gaziantepspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Rusya Premier Lig ekibi Ufa'dan transfer etmişti. 
Anahtar Kelimeler:
FutbolGaziantepsporMarcinho
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