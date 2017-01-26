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Guedes'in PSG mutluluğu

PSG'nin Benfica'dan transfer ettiği Portekizli Guedes, "Önemli futbolcularla oynayacağım ve Unai Emery gibi büyük bir teknik adamla çalışacağım için heyecanlıyım" dedi

26 Ocak 2017 Perşembe 12:27
Guedes'in PSG mutluluğu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG), Benfica'dan transfer ettiği Portekizli hücum oyuncusu Goncalo Guedes, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldiğini belirtti.

Guedes, PSG Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birindeyim. Önemli futbolcularla oynayacağım ve Unai Emery gibi büyük bir teknik adamla çalışacağım için heyecanlıyım. PSG gibi bir kulüpte oynamak, kendimi geliştirmemde yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu. Paris'in harika bir şehir olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki Guedes, beklentileri karşılayabilmek ve PSG'nin başarılı olabilmesi için elinden geleni yapacağını bildirdi. PSG, Benfica'dan transfer ettiği Guedes ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransız basınında, PSG'nin genç futbolcunun bonservisi için yaklaşık 25 milyon avro ödediği öne sürülmüştü. Benfica altyapısından yetişen ve sağ kanat ile forvet arkasında görev yapabilen Guedes, bu sezon 28 maçta 7 gol attı.

Anahtar Kelimeler:
FutbolPSGGuedes
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