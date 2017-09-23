Güneş tribüne gönderildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderildi.

Beşiktaş’ta kırmızı kartla başlayan derbi cezalarla sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, hakem Ali Palabıyık’ın verdiği karara itiraz edince tribüne gönderildi. Maçın 67. dakikasında orta sahada Pepe’nin Valbuena’ya yaptığı hareket sonucu hakem Ali Palabıyık, faul kararı verdi. Bu kararı beğenmeyen Güneş, hakeme tepkisiz kalmadı. Saha kenarında uzun süre itiraz ederek dördüncü hakemle diyaloğa giren Güneş, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.