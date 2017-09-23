Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702

Güneş tribüne gönderildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderildi.

23 Eylül 2017 Cumartesi 21:44
7 Okunma
Güneş tribüne gönderildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderildi.

Beşiktaş’ta kırmızı kartla başlayan derbi cezalarla sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, hakem Ali Palabıyık’ın verdiği karara itiraz edince tribüne gönderildi. Maçın 67. dakikasında orta sahada Pepe’nin Valbuena’ya yaptığı hareket sonucu hakem Ali Palabıyık, faul kararı verdi. Bu kararı beğenmeyen Güneş, hakeme tepkisiz kalmadı. Saha kenarında uzun süre itiraz ederek dördüncü hakemle diyaloğa giren Güneş, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim