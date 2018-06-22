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Güray, Akhisar'a geri döndü

Akhisarspor, Kayserispor'dan Güray'ı transfer etti

22 Haziran 2018 Cuma 15:53
Güray, Akhisar'a geri döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Kayserispor'dan Güray Vural'ı transfer etti.

Teknik direktörlük görevine Safet Susic'i getiren yeşil-siyahlı ekip, transferde ilk imzayı eski oyuncusu Güray Vural'a attırdı. Daha önce 2012-2016'da yeşil-siyahlı ekipte görev yapan Güray Vural, Ege temsilcisiyle Süper Lig'de 107 maça çıktı.

Akhisarspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Güray Vural, Denizlispor'da başladığı profesyonel kariyerinde Akhisarspor, Trabzonspor ve Kayserispor formaları giydi.

Öte yandan, teknik ekibin isteği doğrultusunda Paulo Henrique ve Orhan Taşdelen'in yanı sıra geçen sezon farklı takımlara kiralık olarak gönderilen Jeremy Bokila, Ioan Hora ve Alperen Babacan'ın yeni sezonda A takım kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporFutbolGüray VuralSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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