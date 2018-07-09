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Güray'ın Akhisar mutluluğu

Akhisarsporlu futbolcu Güray Vural, "Yuvaya dönüş yaptım. Bu yüzden çok mutluyum çünkü sevdiğim huzurlu bir yerdeyim" ifadelerini kullandı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:36
Güray'ın Akhisar mutluluğu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Güray Vural, evi olarak gördüğü eski takımına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor'dan "evim" dediği eski takımı Akhisarspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Güray Vural, takımının Erzurum kampında yeni sezon hedeflerini anlattı. Akhisarspor'da yaklaşık 4 yıl kaldığı için kulübü "evi" olarak nitelendirdiğini ve tekrardan "evi"ne dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Güray, "Buradan gittikten sonra takımdaki arkadaşlarla, kulüp başkanıyla sürekli görüşüyordum. Burayla hala bağım vardı ve yuvaya dönüş yaptım. Bu yüzden çok mutluyum çünkü sevdiğim huzurlu bir yerdeyim. Kampa başladık ve çok yoğun çalışıyoruz. En iyi şekilde çalışıp, lige en iyi şekilde girmek önemli, bunun için de çalışıyoruz." diye konuştu.

"Güzel bir sezon geçirmek istiyorum"

Güray, orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatarak, önde oynadığı zaman gol yollarında takıma nasıl katkı sunduğunun bilindiğini belirtti. Gol ve asistlerine devam etmek istediğini aktaran Güray Vural, "Lige iyi başlayıp güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Zaten performansımı ortaya koyarsam, takım adına da faydalı olacaktır. Hocam nerede görev verirse en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı. Güray, takım olarak lige çok iyi başlayacaklarına inandıklarını ve başarı için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
KampGüray VuralErzurumAkhisarspor
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