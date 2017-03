"Gurur vericiydi, kalıcı olacağım"

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile yaptığı özel maçta ilk kez ay-yıldızlı formayı giyen Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Serdar Gürler, "Bu duyguyu daha çok yaşamak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim." dedi.



Gençlerbirliği'nde bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çeken Serdar, yaptığı açıklamada, milli takımda kalıcı olmak istediğini vurguladı. Türkiye'nin, Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçın ikinci yarısında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, "Çok gurur verici. Fatih hocama bana bu şansı verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu daha çok yaşamak istiyorum. Daha çok süre almak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıp çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Serdar, Moldova maçında genç futbolcuların fırsat bulduğuna dikkati çekerek, yeni jenerasyonla ilgili şunları söyledi: "Çok yetenekli oyuncularımız var. Emre Mor, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Ahmet Çalık, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Yunus Mallı, hepsi çok iyi oyuncular. İnanılmaz büyük bir potansiyel var. Futbolcular ilerisi için çok ümit veriyor. Türk Milli Takımı'nın 4-5 sene içinde gençleriyle çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 maçta 8 puan toplayan Türkiye'nin, Rusya'da düzenlenecek finaller için şansını değerlendiren milli futbolcu, "Türkiye bu, başka ülkeye benzemez. Biz asla pes etmeyiz. Şansımız diğer takımlar kadar sürüyor. Dezavantajımız yok. Sonuna kadar kovalayacağız." diye konuştu.

"Beşiktaş'tan çekinmiyoruz"

Serdar Gürler, milli maçların artık geride kaldığını belirterek, hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğine işaret etti. Gençlerbirliği formasıyla bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 10 gol kaydeden Serdar, "İlk hedefimiz Beşiktaş maçı. Ümit ediyorum ki Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyarız. Amacımız puan değil, puanlarla dönmek." şeklinde görüş belirtti. Serdar, Beşiktaş'a karşı da gol atmayı hedeflediğinin altını çizerek, "Amacım tabii ki her maçta gol atmak, asist yapmak. Bu zamana kadar her maçta gol atamadım ama her zaman mücadele ettim. Mücadeleye de devam edeceğim. Beşiktaş maçında da aynı azim ve hırsla devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, "Beşiktaş'tan çekiniyor musunuz?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti: "Çekinmiyoruz. Biz artık puan tablosunda biraz daha rahat konumdayız. Bu rahatlık ya bizim için kötü sonuca yol açar, ya da Beşiktaş sıkıntı yaşar. Böyle bir durumdayız. Maça daha rahat çıkacağız, çünkü küme düşme hattından uzaklaştık. Bizim de hedefimiz artık üst sıralar. Böyle maçlarda motivasyona hiç gerek yok. Çünkü Beşiktaş ile oynuyorsunuz, stat yeni, ilk defa yeni stada gideceğiz. Beşiktaş taraftarını herkes biliyor zaten, muhteşem bir taraftarı var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama inşallah lehimize biter."