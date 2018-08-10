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"Güvenimiz tam"

Gazişehir Gaziantep lige odaklandı

10 Ağustos 2018 Cuma 13:36
"Güvenimiz tam"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, şampiyonluk yolunda teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konukoğlu ile kulüp yöneticileri Murat Güneri, Settar Konukoğlu ve Yusuf Demsoy yeni sezon öncesi futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde futbolcularla sohbet eden Konukoğlu, takıma başarılar diledi.

Teknik heyete ve futbolculara şampiyonluk yolunda güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Konukoğlu, kentin Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünden büyük bir beklentisi olduğunu vurguladı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda tüm Gaziantep'e söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
Yalçın KoşukavakSpor Toto 1. LigGazişehir GaziantepFutbolAdil Konukoğlu
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