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"Güzel bir seçim olacak"

Galatasaray'da divan kurulu üyeliğine hak kazanan 166 üyeye berat verildi

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:23
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"Güzel bir seçim olacak"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı. Toplantıda öncelikle Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, kurulun işleyişi ve çalışma esasları hakkında bilgilendirme amaçlı konuşma yaptı. Daha sonra, kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan üyeliğine hak kazanan 166 üyeye divan kurulu beratı takdim edildi. Aktar, divan kurulu üye sayısının 2322'ye yükseldiğini belirtti. Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Haldun Üstünel ve Burak Elmas da divan beratı alanlar arasında bulundu.

Olağanüstü toplantıda ayrıca, 2017 yılında uluslararası organizasyonlarda ve Türkiye Şampiyonalarında başarılı olan sporcular ile antrenörlere ve şube yöneticilerine de divan başarı beratı verildi. Sporculara beratlarını, kulüp başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, eski başkanlardan Faruk Süren ile İrfan Aktar takdim etti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, kulüpteki seçim sürecine değindi. Galatasaray'da seçim dönemlerinin bayram havasında geçtiğini ifade eden Özbek, "Tüm Galatasaray genel kurul üyelerini seçime gelmeye davet ediyorum. Galatasaray'ın yelpazesi, insan kaynağı çok geniş. Güzel bir seçim olacağını ümit ediyorum. Galatasaray için en faydalı yönetimin seçileceğinden şüphem yok." diye konuştu. Süper Lig'in ikinci yarısında daha kuvvetli bir Galatasaray olacağına inandıklarını belirten Özbek, transfer ve yabancı kontenjanı ile ilgili konulardaki çalışmaların da Florya'da devam ettiğini ve gerekenin yapılacağını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:33
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Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısıİrfan AktarGalatasaray Lisesi Tevfik Fikret SalonuGalatasaray KulübüFutbolDursun Özbek
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