Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ertuğrul Sağlam, yurt dışından da seçeneklerinin olduğunu belirterek, "Bir takım daha iyidir ve sizi ister, daha dezavantajlı takım ise çok ister. Ben, çok istendiğim yere gittim." dedi.

Sağlam, Polat Renaissance Hotel'de kulüp başkanı Adil Gevrek'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adının anıldığı ilk günden itibaren Malatya halkının ve Yeni Malatyaspor camiasının sevgisiyle karşılaştığını aktaran deneyimli teknik direktör, "Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra tekrar futbola dönmenin, Yeni Malatyaspor bünyesine katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Adım Yeni Malatyaspor ile anılmaya başladıktan sonra, Malatya halkında, camia ve taraftardaki samimiyeti, sevgiyi, ilgili gördükten sonra çok mutlu oldum ve etkilendim." diye konuştu. Yeni Malatyaspor'un kendisini çok istediğini belirten Sağlam, şunları kaydetti: "Birisinin birileri tarafından istenmesi güzel ama çok istenmesi daha da güzel. Bir takım daha iyidir ve sizi ister, daha dezavantajlı takım ise çok ister. Ben, çok istendiğim yere gittim. Bana olan ilgiden ve güvenden etkilendim. Yeni Malatyaspor ile anlaşmam ve bu güzel takımın bünyesine katılmamda bunlar çok önemli rol oynadı. Sorumluluğunun bilincinde bir insan olarak, bana güvenen ve inananların inancını boşa çıkarmayacağım. Bundan sonraki süreçte çok çalışacağız ve doğru işler yapacağız." İyi bir takım oluşturmak için 14-15 futbolcuya ihtiyaçları olduğuna değinen Sağlam, "Taraftarları mutlu edecek kadroyu oluşturma çalışmalarına hemen başladık. Bundan sonraki süreçte akıllı adımlar atarak güzel bir takım oluşturacağız. Çok fazla zamanımızın olmadığını biliyoruz. 14-15 oyuncuya ihtiyacımız var. Bir an önce bu oyuncuları transfer edip, bir uyum sağlayıp, sezona iyi bir şekilde başlamak lazım. Çok kolay bir iş değil." ifadelerini kullandı.

"İnşallah tekrar bir Anadolu takımı şampiyon olacak"

Ertuğrul Sağlam, daha önce çalıştırdığı takımlarla 8 kez Avrupa kupalarına gittiğini belirterek, "Bu geleneğimizi Yeni Malatyaspor ile gerçekleştirmek en büyük dileğim." dedi. Kariyerindeki başarılardan bahseden Sağlam, "Bundan önceki antrenörlük hayatımda sezona başladığım 11 takımın 8'ini Avrupa kupasına götürdüm. Kayserispor ile Avrupa kupasına katıldık. Bursaspor'da şampiyonluğun yanı sıra 5 sene üst üste Avrupa kupalarına gittik. Eskişehirspor'da büyük imkansızlıklara rağmen Türkiye Kupası finali oynayarak, Avrupa kupasına katıldık." şeklinde görüş belirtti. Yeni Malatyaspor'un Avrupa hedefine birkaç yıllık organizasyon ve planlama ile ulaşacağına değinen tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de çok güçlü takımlar var. Biz de yeni bir takım oluşturuyoruz ve bunun dezavantajları var. Yeni Malatyaspor'un ligde misafir olmadığını, kalıcı olduğunu ve önümüzdeki senelerle alakalı koyduğumuz hedefin temelinin çok sağlam olduğunu göstereceğiz. İnşallah Malatyaspor bu ligde var olduğunu ve koyduğu hedeflerdeki haklılığını gösterecek." diye konuştu. Ertuğrul Sağlam, Bursaspor ile şampiyonluk yaşadığının hatırlatılması üzerine, "Biraz iddialı bir söz olacak ama ben bir Anadolu takımıyla her antrenörün ideali olan bir başarıyı yakaladım. İnşallah tekrar bir Anadolu takımı şampiyon olacak ve yine Ertuğrul Sağlam ile olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Gevrek: "Ertuğrul Sağlam'a güveniyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ise hedefledikleri başarılara ulaşma konusunda Ertuğrul Sağlam'a güvendiklerini söyledi. Sağlam'ın da kendileri gibi büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayan Gevrek, "Malatya'nın olduğu her yerde hedef vardır. Hocamız da hedefi olan birisi. Geçmişte şampiyonluk yaşamış, Avrupa kupalarına gitmiş birisi. Onunla hedeflerimiz daha fazla güçlenecek." şeklinde konuştu. Gelecek 3 yıl içinde Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerine değinen başkan Gevrek, "Bunun altyapısını yapmamız lazım. Tesis ve altyapı projelerimiz var. Üç yıl içinde Allah'ın izniyle Malatya'yı Avrupa kupalarına götürme hedefi koyduk. Bunun için çok çalışmak ve doğru adımlar atmak lazım. Camia olarak Ertuğrul Sağlam'a güveniyoruz. Bundan önce yaptıkları ortada. Malatya da geçmişiyle, taraftarı, iş adamı ve siyasetçisiyle büyük bir camia. Bir ve birlikte olursak, aile birliğini kurarsak, büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Adil Gevrek, ilk senelerinde Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Hocamız, Türkiye'de çok büyük işlere imza attı. Bir Anadolu takımını şampiyon yapmak kolay bir iş değil. Hedeflerimizi koyarken doğru hocayla da yürümek lazım. Biz, en doğru ismin Ertuğrul Sağlam olduğunu düşünüyoruz. Hedeflerimizi daha da güçlendiren bir isim. Süper Lig'e çıkarken çok zorluklar çektik. Buraya kolay gelmedik. Burada kalıcı olmak da zor. İlk senemizde kalıcı olmak, sonraki iki senede de Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. Kariyeri olan, büyük başarılara imza atmış bir hoca ile çalışmak hedefimizi daha da güçlendirecek."