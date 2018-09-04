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“Güzel günler bizi bekliyor”

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda yer alan ve Celta Vigo’da forma giyen Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekip için güzel günlerin yakın olduğunu söyledi

04 Eylül 2018 Salı 14:38
“Güzel günler bizi bekliyor”

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan ve İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekip için güzel günlerin yakın olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan ve İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları Rusya ve İsveç maçlarına ilişkin açıklama yaptı.

“Zorlu rakipler”

Rusya ve İsveç'in zorlu ekipler olduğuna işaret eden Yokuşlu, şöyle konuştu: "Çok zorlu rakipler. Rakiplerimiz iyi takımlar ama biz de bir o kadar iyiyiz. İyi bir ekibimiz var, iyi bir ortam yakaladık. UEFA Uluslar Ligi başka bir turnuva ve heyecan. Milli maçlar tabii ki ayırt edilmez ama bir turnuva olması açısından heyecanlıyız. Umarım her şey çok güzel olur."

“Yeniler geliyor”

Okay, "Milli takım bir değişim döneminden geçiyor. Bu yapılanma başarıyı getirecek mi?" sorusuna, "Neden olmasın. Bundan önce oynayan futbolcular da gayet kariyerli isimlerdi. Alttan gelen oyuncular yıllar geçtikçe çoğalıyor. Biz de zamanı geldiğinde, yetenekli genç oyunculara yerimizi bırakacağız. Önemli olan, burada bulunduğunuz sırada başarılar elde edip, görevinizi layığıyla yerine getirebilmek. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Arkadaşlık ortamımız da gayet iyi. Güzel günler bizi bekliyor." yanıtını verdi.

“Sakatlık yaşadım”

Trabzonspor'dan İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Okay, sezonun başlamasına kısa süre sakatlık yaşadığını ve bu nedenle ilk hafta forma giyemediğini belirtti. Sakatlığınının tamamen geçtiğini aktaran genç futbolcu, transfer süreci ve Celta Vigo'daki ilk günlerine ilişkin, şunları kaydetti: "Transferim sürecinde kulübün bana gösterdiği ilgi çok memnun ediciydi. Oraya gittiğimde de gördüğüm, futbol felsefesinde çok farklılıklar var. Daha çok topla oynamaya yönelik bir sistem gözlemliyorsunuz. Gittiğimde her şey yolundaydı ama beni biraz durduran şey sakatlık oldu. Sezon öncesinde sakatlık yaşadım ve ligin ilk haftası içinde iyileşebildim. Dolayısıyla biraz formadan uzak kaldım. Şu an her şey yolunda. Üç hafta geride kaldı ve takımımız da gayet iyi gidiyor. Kulüpteki herkesle aram çok iyi. Alışma sürecini atlattığımı söyleyebilirim. Yalnızca dille alakalı bir problem var ama anlamaya başladım. Bunu da kısa süre içerisinde çözeceğimi umuyorum."

"Madrid ve Barcelona maçlarını bekliyorum"

Okay Yokuşlu, La Liga'da forma giydiği için çok mutlu olduğunun altını çizerken, Real Madrid ve Barcelona maçları için heyecanlandığını aktardı. Özellikle beklediği maçlar olup olmadığı yönündeki soruya Okay, "Herkesin tahmin ettiği karşılaşmalar var. Bu hafta oynadığımız Atletico Madrid maçını bekliyordum, heyecanlıydım ve bizim için çok iyi geçti. Güzel bir galibiyet aldık. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Tabii ki Real Madrid ve Barcelona maçlarını da bekliyorum. Sezona çok iyi başladık. Çok iyi bir takıma sahibiz. Sakatlık sürecininin ardından formayı tekrar üstüme geçirebilmeyi ve iyi başladığımız sezonu iyi devam ettirip, takım olarak güzel bir tablo çizmemizi hedefliyorum." yanıtını verdi.

"Emre çok iyi bir insan"

Celta Vigo'daki takım arkadaşı Emre Mor ile arasının çok iyi olduğunu aktaran Okay, sözlerini şöyle tamamladı: "Emre Mor ile diyaloğum gayet iyi. Geldiğimde de ilk onunla iletişime geçtim. Kendisiyle ilgili bir algı var ama ben onunla yakın çalışma şansı buldum ve daha da iyi tanıma şansı yakaladım. Daha önce sadece milli takımlarda beraberdik. Emre çok iyi niyetli bir insan, çok da yetenekli bir futbolcu. Umarım onun için de her şey güzel olur."

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