Gyan'ın gözü Galatasaray'da

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Asamoah Gyan, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında konuk edecekleri Galatasaray'ı mağlup etmeleri durumunda, sezon sonu hedeflerine ulaşmalarının kolaylaşacağını söyledi.

Gyan, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Kazanırsak ikinci yarıya da iyi başlamış olacağız. Hedeflerle ilgili konuşmak için erken ama Galatasaray'ı yenmek hedeflerimize ulaşmayı kolaylaştırır. Galatasaray gibi bir takımı yenmek güveninizi artırır." dedi. Sakatlığı nedeniyle ilk yarıda takımına istediği katkıyı yapamadığını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu: "Kayserispor'dan önce de Türkiye'den teklifler aldım. 20'nin üzerinde menajer beni aradı. Beni ikna eden Kayserispor oldu. İlk yarı benim için şanssızdı, ikinci devre için çok sıkı çalışıyorum. Takımımız ilk yarıda çok iyi işler yaptı. İkinci devrede de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok iyi bir teknik direktörümüz, iyi bir taktik anlayışı var. Onun sayesinde çok önemli bir yerdeyiz. Muhteşem bir başkanımız var, geldiğim günden bu yana bana destek oldu. Benim şöyle bir sözüm var, çok kolay kahraman olunabilir ama benim için önemli olan nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğindir. Bazı şeyleri konuşmak için çok erken, nasıl başladığımı değil, nasıl bitirdiğimi görün."

"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir iş yaptı"

Asamoah Gyan, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takımı tahmin etmenin çok zor olduğunu ancak performanslara bakıldığında Beşiktaş'ın öne çıktığını belirtti. Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz bir üst tura çıktığını hatırlatarak, "Süper Lig'deki tüm takımlar iyi ama Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir iş yaptı. Bir Türk takımının bunu başarması muhteşem. Süper Lig, rekabetin yüksek olduğu bir yer. Kimin kimi yeneceğini tahmin edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"O penaltıyı atamasaydım kariyerimin sonu olurdu"

Gana'nın FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan ve bu organizasyonda en fazla fileleri havalandıran Afrikalı futbolcu unvanlarını taşıyan Gyan, "Bunlar muhteşem duygular. Kendimi bundan dolayı çok özel hissediyorum, Allah'ın bir lütfu gibi. Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynamalı, çünkü bu çok farklı bir duygu ve deneyim. Üç defa Dünya Kupası'nda oynadım ve goller attım. Ben bu kapıyı açtım, ülkemdeki yeni jenerasyon, bunun devamını getirecektir diye umuyorum." değerlendirmesinde bulundu. 2010 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay karşısında uzatma dakikalarında kaçırdığı penaltıyı "Hayatımdaki en üzücü anlardan biriydi." şeklinde yorumlayan Ganalı futbolcu, o anları şöyle anlattı: "O penaltıyı atmış olsaydım, Afrika futbolunda yarı finale yükselen ilk takım olacaktık ama olmadı. Uzatmalarda kaçırdığım penaltıdan sonra seri penaltı atışlarında da topun başına geçtim. Çünkü insanlara kaçan penaltının bir hata olduğunu göstermek istiyordum. Şükürler olsun ki o penaltıyı attım. O penaltıyı atamasaydım kariyerimin sonu olurdu. Çünkü mental olarak kendimi bir daha toparlayamazdım, futbola odaklanamazdım. Sadece benim için değil, ülkem ve Afrika için tarihi bir maçtı. Futbol tarihinde onlarca yıldız futbolcu penaltı kaçırdı. En azından seri penaltı atışlarında golü atarak bunu biraz da olsa telafi ettim."

"Kariyer yerine parayı seçti" eleştirilerine yanıt

Henüz 26 yaşında Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha sonra da Çin'e transfer olan Asamoah Gyan, "Hakkınızda, 'Kariyer yerine parayı seçti' eleştirileri yapılıyor. Bu eleştirilere cevabınız nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Açıkçası bu eleştirilere katılmıyorum. Herkes kendini her işin profesörü zannediyor ama kimse sizin ne yaşadığınızı bilmiyor. Tabii ki gideceğim takım önemli ama biz insanoğluyuz. Herkes yaptığı işi para için yapmıyor mu? Profesyonel olmam gerekiyordu, bir taraftan teklif edilen ücretle kariyerimin yüksek olacağı düşünülen yerden teklif edilen ücret arasında dağlar kadar fark vardı. Ailemi, hayatımı ve geleceğimi garanti altına aldım. İnsanlar siz futbolu bırakınca hakkınızda birkaç cümle kuruyor ama kimse sizin ne yaşadığınızı bilmiyor. Bu benim hayatım, ben bunu seçtim. Gittiğim yerlerde de çok iyi işler yaptım. Çin ve Dubai'den önce Fransa, İngiltere ve İtalya'da oynadım. Hayatımda aldığım kararlardan pişman değilim."

İspanya ekibi Villarreal'de forma giyerken 26 yaşında Çin'e transfer olan Cedric Bakambu'nun durumunu da örnek gösteren Gyan, "Bakambu, İspanya'da çok iyi işler yapıyordu ve 26 yaşındaydı. Yıllık 18 milyon avro gibi bir rakam teklif edildi ve gitti. Sizce kariyerini yükseltmek için mi yoksa maddi olarak geleceğini garanti altına almak için mi gitti? Cevabı siz verin." şeklinde konuştu.

Yardımsever Gyan

Kazandığı paralarla çok önemli yatırımlar yaptığını açıklayan Ganalı yıldız, "Hava yolu şirketi ve giyim firmam bulunuyor. Futboldan sonra dayanağım olsun istedim. Baby Jet Hava Yolları şirketim şu an Gana içerisinde uçuş yapmak için hazır. Yakında ilk uçuşlarına başlayacak. Bu işler adım adım oluyor, birden çok büyümek mantıklı değil. Türkiye, uçaklarımın gitmesini istediğim destinasyonlardan biri." ifadelerini kullandı. Futboldan kazandığı paralarla insanlara yardım ettiğini de belirten Asamoah Gyan, şunları kaydetti: "Ülkemde suyu olmayan köylere su tankları yaptırıyorum. Kendime ait bir yardım kuruluşum var, çocuklara, özellikle kız çocuklarına okuması için burslar veriyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Çocukluğumda anne ve babam çok zor şartlarda çalışıyorlardı ama maddi durumumuz iyiydi. Çocukken bile etrafımdaki insanların yaşadığı zorlukları görüyordum. Kendi kendime 'Bir gün ileride iyi durumda olursam bu insanlara yardımcı olacağım.' diyordum. Bugün o günlerde verdiğim sözü tutuyorum."

- "İkinci devre öncesi tüm futbolcular namaz kılmaya gitti"

Kariyerinde İtalya, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerde top oynayan Gyan, yaşadığı en ilginç olayı ise şöyle anlattı:

"Gittiğim ülkelere çabuk adapte olan biriyim. Yaşadığım en ilginç, aslında hoş da bir olay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımda ilk yarıyı oynadık. İkinci devreye çıkmadan önce tüm futbolcular namaz kılmaya gitti. Bunu dünyanın başka bir yerinde görmek imkansız. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum. Çünkü insanlar o anda bile ibadetlerini yapabiliyordu. Hatta bir seferinde ben de onlara katıldım. Çünkü o anı yaşamak istedim. Yaşadığım bu olay beni derinden etkiledi."

- "Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı"

Ganalı yıldız, bir forvet oyuncusu olmasına rağmen 3 numarayı giymesiyle ilgili olarak ise şunları ifade etti:

"Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı, çok özel bir yeri var. Üç numara benim büyük kardeşim Baffour Gyan tarafından verildi, o futbolu bıraktığında milli takıma geçtiğimde 3 numarayı giydim. İkinci sebep, ben Hristiyanım. Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi bulunuyor, 3 bunu da temsil ediyor, ona da çok inanıyorum. Ayrıca ağır bir şey kaldırdığınızda bile hep içinizden 3'e kadar sayarsınız ve o 3'ün size güç verdiğine inanırsınız. Ben de 3'ün bana güç verdiğine inanıyorum. Sunderland'e gidince 3 doluydu, bu nedenle 33 formalı numarayı giydim. O sezon yalnızca 5 maç oynayabildim."