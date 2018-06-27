H Grubu'nda final gibi maç

2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki son maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak Senegal ile Kolombiya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacak.

Samara Arena'da oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşma öncesinde aynı puana sahip olduğu Japonya ile ilk 2 sırada yer alan Senegal'in 4, üçüncü basamaktaki Kolombiya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Senegal'e son 16 turuna yükselmesi için beraberlik yeterli olacak. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce yalnızca 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

İlk ve tek maç

Senegal ile Kolombiya arasında yapılan tek maç, 31 Mayıs 2014'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te oynandı. Kolombiya'nın ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde Senegal golleri bulurken, mücadele 2-2 sona erdi.

Senegal'in tek yenilgisi var

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti. 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer alan Senegal, organizasyon tarihinde 7 maça çıktı. Üç galibiyet, üç beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı.

Kupada oynadığı 7 maçta 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 9 gol gördü. Afrika ekibi, FIFA dünya sıralamasında ise 27. basamakta bulunuyor.

Kolombiya, 21. maçında

Kolombiya, Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Organizasyon tarihinde oynadığı 20 maçta 8 galibiyet alan Kolombiya, 2 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 29 gol gördü. Kolombiya, turnuva tarihinde en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı. Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvada da deneyimli teknik adam idaresinde. Kolombiya, daha önceki organizasyonlarda 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.