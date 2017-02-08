Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

"Haftada 500 milyon dolar harcıyoruz"

Katar Maliye Bakanı El-Emadi, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın altyapı yatırımları için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz" dedi

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:45
"Haftada 500 milyon dolar harcıyoruz"

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Emadi, 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği hazırlıkları için yapılan altyapı çalışmalarına haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcandığını söyledi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için yapılan harcamalar hakkında ülke basınına değerlendirmelerde bulunan El-Emadi, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın altyapı yatırımları için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz. Bu harcamalar, Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazır olabilmek için 3-4 yıl daha böyle devam edecek." ifadelerini kullandı. Harcamaların sadece statlar için yapılmadığını belirten El-Emadi, "Otoyollar, havaalanları, limanlar ve hastaneler gibi birçok alana yatırımda bulunuluyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında altyapı çalışmalarına 200 milyar dolardan fazla harcanmış olacak." şeklinde konuştu. El-Emadi, altyapı çalışmalarının 2022'ye kadar tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya KupasıKatarKatar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Emadi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim